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11 мая • обновлено в 10:11
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Игорь Эйдман
Игорь Эйдман
Социолог Все статьи автора

После развала Союза уцелел только один миф о его величии

2.5т

Не праздную

У меня, как практически у всех выходцев из СССР, в роду есть "воевавшие дедЫ", но я давно не праздную 9 мая. Я не верующий, праздник российской государственной религии не отмечаю. Более того, не хочу соучаствовать во зле, на службу которому это празднование поставлено.

Когда в начале 90-х были разрушены основные советские исторические мифы, этот уцелел. Дело вот в чем. При Ельцине государство опять стало нуждаться в пушечном мясе для новых войн и, поэтому, реанимировало миф о Великой Победе. Чтобы вести людей на убой в Чечне, Абхазии, Приднестровье, Таджикистане, нужен был положительный пример героических дедОв, которые по приказу начальства "с улыбками на устах" воевали, убивали, умирали и нам велели. Именно в недобитом мифе о Победе, как черт в табакерке, спрятался и выжил миф о победоносном Сталине, чтобы потом выскочить из укрытия и развернуться в полную мощь.

При Путине по мере усиления агрессивности режима значение мифа Победы быстро росло. 9 мая празднуют как "день победы над фашизмом", но этот праздник фактически стал днем победы нового путинского фашизма, а "победный миф" – основой его идеологии, близкой к тем, что существовали в фашистской Италии и нацистской Германии. Их объединяют национальное самохвальство; культ авторитарного правителя, "народного единства", военных побед, "великой истории"; ксено и гомофобия, черно-белое деление мира на нас и врагов, конспирологические теории мирового заговора, презрение к правам и свободам человека, антилиберализм и тд.. Задача такой идеологии - поддержка агрессивного аннексионистского внешнеполитического курса и авторитарной системы внутри страны (то есть опять-таки фашистской внешней и внутренней политики).

Миф Победы – системообразующий для всех этих идеологических построений. Логическая цепочка тут проста. Во время войны нас спасли жесткая авторитарная система, сильный вождь, армия, государство, единство и т.д.. Сейчас опять против нас весь мир, кругом враги точат зубы. Нам нужна жесткая авторитарная система, сильный вождь … и далее по списку. Мы народ-победитель, у нас и особый ген победителя есть, победили тех, победим и этих, можем повторить, главное, как и в великом прошлом, теснее сплотиться вокруг вождя.

Самое опасное, что миф Победы примиряет людей с возможностью новой войны, романтизирует кровавую бойню, убеждает, что в ней можно красиво победить и тем самым приближает ее.

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Автор
Игорь Эйдман Игорь Эйдман
Темы
Война российская пропаганда Вторая мировая война
Персоны
Владимир Путин Борис Ельцин
Место
Россия
Теги
война пропаганда Новости России
Источник
Источник: Facebook Игоря Эйдмана
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Андриевский Анатолий
Андриевский Анатолий
Если в РФ убрать День Победы, то от "великой" страны останется только куча навоза, больше гордиться нечем.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Руссофошиздо!(с)
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