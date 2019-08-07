Поребрик News: украинский мультфильм о Кубани вызвал истерику в России

Кремлевскую пропаганду возмутил мультфильм о Кубани в составе Украины. Также на российском ТВ встревожились из-за нового командующего украинской армией на Донбассе.

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На росТВ вызвал большой ажиотаж стимпанк-мультфильм "Воля" об истории Украины. Наибольшее возмущение рупоров Кремля спровоцировал фрагмент о возвращении в состав Украины Кубани и Зеленого Клина.

В мультфильме в забавном формате показываются преступления большевиков против Украины, а также борьба патриотов против них.

Новость о том, что новым командующим Операции Объединенных сил на Донбассе стал генерал-лейтенант Владимир Кравченко, вызвала бурю возмущения у российской пропагандистки Ольги Скабеевой.

"Знакомьтесь, официальный русофоб, так сам себя называет Владимир Кравченко. Говорит, что у него с Путиным личные счеты. Известно, что генеральские погоны он получил при Порошенко. Его лучший друг, и это тоже не шутка, хотя вообще, конечно, идиотизм, – главный декоммунизатор Украины Вятрович. Мы его тоже прекрасно знаем. С Вятровичем генерал регулярно устраивает всевозможные реконструкции и всякий раз очень драматично захватывает Москву. В том числе Кремль, разумеется", – заявила Скабеева.

Ольга Скабеева также устроила переполох из-за офицера ВСУ Семена Салатенко, который отправился проходить обучение в США и пообещал применить полученные знания для борьбы с российскими оккупантами.

"Офицер, который по неизвестным причинам поехал в дружественное государство США, которые вам для борьбы со своим народом поставляют "Джавелины"! Вот это как вы объясните? И вот вы на приписочку в конце обратите внимание – договариваться будут лишь с теми, кто выживет, а выживут не все!" – возмутилась пропагандистка.

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев пафосно заявил о том, что если бы Россия воевала на территории Украины, то якобы уже давно подчинила бы себе ВСУ.

"Если бы мы у вас воевали, вы бы уже служили в наших войсках и радостно выполняли все боевые задачи. Украинские части были бы. И было бы все хорошо, и украинская армия опять была бы мощной и прекрасной", – заявил Соловьев.

Украинский миллиардер Игорь Коломойский признался, что несколько лет назад вел переговоры с топ-пропагандистом Кремля Владимиром Соловьевым о его трудоустройстве на телеканале "1+1".

"Он в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он (Соловьев. – Ред.) достаточно серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта и уже "даже обсуждали финансовые вопросы", – поделился воспоминаниями Коломойский.

Священник РПЦ Артемий Владимиров оскандалился заявлением о том, что якобы разговаривал с автором теории эволюции Чарльзом Дарвином, жившим в 19 столетии. Владимиров посетил могилу Дарвина в Великобритании.

"Я не являюсь поклонником обезьяньей теории, поэтому мне как священнику было интересно поговорить. "Чарльз, как тебе там?" – обращался я к надгробию. Что ты скажешь сейчас, как тебе кажется, есть ли какие-то промежуточные звенья между видами – между зеброй и жирафом?" – сказал протоиерей.

Священник заверил, что покойный ученый ответил ему и признал ошибочность теории эволюции.

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