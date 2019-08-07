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Поребрик News: украинский мультфильм о Кубани вызвал истерику в России

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Кремлевскую пропаганду возмутил мультфильм о Кубани в составе Украины. Также на российском ТВ встревожились из-за нового командующего украинской армией на Донбассе.

Об этом и многом другом читайте в "Поребрик News" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На росТВ вызвал большой ажиотаж стимпанк-мультфильм "Воля" об истории Украины. Наибольшее возмущение рупоров Кремля спровоцировал фрагмент о возвращении в состав Украины Кубани и Зеленого Клина.

В мультфильме в забавном формате показываются преступления большевиков против Украины, а также борьба патриотов против них.

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Поребрик News: на росТВ устроили переполох из-за украинских танков

Новость о том, что новым командующим Операции Объединенных сил на Донбассе стал генерал-лейтенант Владимир Кравченко, вызвала бурю возмущения у российской пропагандистки Ольги Скабеевой.

"Знакомьтесь, официальный русофоб, так сам себя называет Владимир Кравченко. Говорит, что у него с Путиным личные счеты. Известно, что генеральские погоны он получил при Порошенко. Его лучший друг, и это тоже не шутка, хотя вообще, конечно, идиотизм, – главный декоммунизатор Украины Вятрович. Мы его тоже прекрасно знаем. С Вятровичем генерал регулярно устраивает всевозможные реконструкции и всякий раз очень драматично захватывает Москву. В том числе Кремль, разумеется", – заявила Скабеева.

Ольга Скабеева также устроила переполох из-за офицера ВСУ Семена Салатенко, который отправился проходить обучение в США и пообещал применить полученные знания для борьбы с российскими оккупантами.

"Офицер, который по неизвестным причинам поехал в дружественное государство США, которые вам для борьбы со своим народом поставляют "Джавелины"! Вот это как вы объясните? И вот вы на приписочку в конце обратите внимание – договариваться будут лишь с теми, кто выживет, а выживут не все!" – возмутилась пропагандистка.

Новости
Поребрик News: ветеран АТО устроил антиукраинский демарш в России

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев пафосно заявил о том, что если бы Россия воевала на территории Украины, то якобы уже давно подчинила бы себе ВСУ.

"Если бы мы у вас воевали, вы бы уже служили в наших войсках и радостно выполняли все боевые задачи. Украинские части были бы. И было бы все хорошо, и украинская армия опять была бы мощной и прекрасной", – заявил Соловьев.

Украинский миллиардер Игорь Коломойский признался, что несколько лет назад вел переговоры с топ-пропагандистом Кремля Владимиром Соловьевым о его трудоустройстве на телеканале "1+1".

"Он в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он (Соловьев. – Ред.) достаточно серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта и уже "даже обсуждали финансовые вопросы", – поделился воспоминаниями Коломойский.

Поребрик News: украинский мультфильм о Кубани вызвал истерику в России
Новости
Поребрик News: Украине пригрозили походом террористов на Киев

Священник РПЦ Артемий Владимиров оскандалился заявлением о том, что якобы разговаривал с автором теории эволюции Чарльзом Дарвином, жившим в 19 столетии. Владимиров посетил могилу Дарвина в Великобритании.

"Я не являюсь поклонником обезьяньей теории, поэтому мне как священнику было интересно поговорить. "Чарльз, как тебе там?" – обращался я к надгробию. Что ты скажешь сейчас, как тебе кажется, есть ли какие-то промежуточные звенья между видами – между зеброй и жирафом?" – сказал протоиерей.

Священник заверил, что покойный ученый ответил ему и признал ошибочность теории эволюции.

Подробнее о последних российских новостях смотрите в выпуске "Поребрик News":

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Поребрик News Российско-украинский конфликт российская пропаганда Фейки российских СМИ
Персоны
Ольга Скабеева Владимир Соловьев
Место
Россия
Тег
Новости России
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
"возмутил мультфильм о Кубани в составе Украины" и "встревожились из-за нового командующего украинской армией на Донбассе"? Серьёзно?:)
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Зачетный мульт ))) Побольше бы таких))) Что бы вату трясло и корчило ,что бы концентрация сероводорода на россии, достигла взрывоопасных пределов. P.S. Особенно удался образ россиян, практически документалка ))) P.P.S. Это ответочка за распятого мальчика, за изнасилованных старушек, за плачущих коров, за концлагеря под Мариуполем ...
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
После таких мультиков неудивительно, что среди вукраиньцiв так много дегенератов
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