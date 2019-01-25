Поребрик News: угрозы Украине и позорище России в ПАСЕ. Итоги 24 января

Российские пропагандистские СМИ 24 января по полной опозорились в ПАСЕ, нарвались на волну критики из-за заявлений о Венесуэле, но при этом не забыли пригрозить Украине Путиным.

Об этом и многом другом – читайте в "Поребрик News" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Печально известный пропагандист Кремля Владимир Соловьев разразился наглыми угрозами в адрес Украины, заявив, что ее разгром якобы еще больше возвеличит президента России Владимира Путина.

"Вот как только вы дернетесь и получите по полной по морде, рейтинг Путина вырастет до небес", – высказался он.

Одиозный российский "политолог" Дмитрий Куликов заявил, якобы великие люди появлялись среди украинцев только тогда, когда Украина находилась во власти России. Более того, он озвучил маразматичную теорию, что гении нации никогда не были и не могут быть родом из западной Украины.

"Великими люди украинские становились только вместе с нами или на наших территориях. От канцлера Безбородько до правителей Коммунистической партии СССР, включая виднейших конструкторов таких, как Королев, маршалов победы, которых также было предостаточно среди украинцев. Это были великие украинцы в составе России и Российской империи, вместе с нами. Кстати, я хотел бы спросить тех, кто свою идеологию двигает на "Малороссию" и "Новороссию", на восток Украины: а есть великие украинские галичане, ставшие великими в составе Польши или Австро-Венгрии? Одного хотя бы мне назовите", — язвительно высказался Куликов.

Скандальный декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков сравнил Украину с "язвой, которую нужно вскрыть".

Официального представителя МИД России Марию Захарову в сети разгромили за её лицемерные заявления о ситуации в Венесуэле. Пользователи поинтересовались у Захаровой, отправила ли Россия в Каракас "очередных Мишкина и Чепигу", для "урегулирования ситуации".

Украинские журналисты публично унизили известную пропагандистку Кремля Ольгу Скабееву в ПАСЕ. Инцидент произошел во время записи интервью с главой украинской делегации в ПАСЕ Владимиром Арьевым журналистом телеканала "Прямой"

"Вы аннексировали Крым, вы аннексировали наши территории, мы не дадим аннексировать наш прямой эфир. Мы к вам не лезем, идите к себе. Мы очень хорошо знаем, как громко работает ваш сливной бачок, который у нормальных людей называется рот", — отшили россиянку.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко (БПП) также отметился в ПАСЕ ярким высказыванием в адрес Скабеевой, попытавшейся взять у него комментарий. В частности, нардеп предложил ей работать не в Ассамблее, а в Гааге, где будут судить Владимира Путина.

"Вы чуть-чуть ошиблись местом, вы не туда приехали. Ехать надо было в Гаагу, потому что там скоро будут судить вашего Путина, в Гаагском трибунале. Не только его, но и многих других. Поэтому вам уже нужно изучать Гаагу, ее местоположение и как там все происходит", — ответил Гончаренко на наглые выпады россиянки.

Более детально о последних российских новостях смотрите в выпуске "Поребрик News":

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.