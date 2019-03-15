Поребрик News: в России замахнулись на Львов и устроили истерику из-за Путина

Кремлевская пропаганда 14 марта объявила Украину "антироссийским проектом" и пригрозила аннексировать Львов и Киев. Также на КремльТВ устоили истерику из-за сравнения Владимира Путина с Петром Порошенко, которое оказалось не в пользу президента России.

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Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Крым и Львов должны стать единым пространством, которое будут контролировать Вооруженные силы РФ.

"Этот час придет, у нас снова будет единое пространство и единые вооруженные силы", — сказал Жириновский на митинге по случаю годовщины аннексии Крыма.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в публичных выступлениях неожиданно перестал называть оккупированный Донбасс юго-востоком Украины и начал употреблять корректную формулировку "восток".

Украинский журналист Роман Цимбалюк в шутку предположил, что в МИД РФ поставили новую партию глобусов Украины, чтобы знать, где находится оккупированный Донбасс.

Бывший "прокурор" оккупированного Крыма и депутат нелегитимной Госдумы Наталья Поклонская заявила, что в перспективе ближайших лет Россия якобы расширит свои границы и присоединит Киев.

"А какой будет Россия через пять-десять лет — я вам скажу — процветающей, сильной и будет увеличивать свои старые, добрые, кровные границы и, я надеюсь, что и Киев, наш Киев, тоже будет процветать", — сказала Поклонская.

Экс-депутат Госдумы России Сергей Марков заявил, что Польша якобы хочет превратить Украину и Беларусь в свои колонии.

"Объясняется все это достаточно просто. Польша хочет установить колониальное доминирование над Украиной и Беларусью. На протяжении столетий мы им позволяли делать украинцев и белорусов рабами, холопами их. И поэтому мы для них проблема, действительно. Россия — за свободу Украины и Беларуси. И мы поэтому польскому пану явная кость в горле. И будем всегда, между прочим", — высказался экс-депутат Госдумы.

Одиозный российский сенатор Олег Морозов заявил, что считает Украину всего лишь антироссийским проектом, а не государством.

"Все эти 28 лет — это разрыв с одним миром, единым, общим, с огромными историческими корнями, культурой и неуход в другой мир по одной простой причине. Потому что этот мир не очень понимает, как это взять и что конкретно надо взять. Как антироссийский проект — да, вы просто подарок для тех, кто сейчас рассматривает Украину как выгодную прокладку между коллективным Западом и вот этой чуждой ненавистной Россией. Здесь, в этом качестве, Украина хороша. Ни в каком другом качестве пока не принимается и не сшивается с Европой", — язвительно высказался сенатор страны-агрессора.

Одиозная российская пропагандистка Ольга Скабеева устроила скандал в прямом эфире из-за того, что украинский гость раскритиковал президента страны-агрессора Владимира Путина. Поводом для конфликта стал ее спор с украинским общественным деятелем Гордеем Беловым о якобы "бегстве" президента Украины Петра Порошенко от избирателей в разных городах.

"Я вам хочу напомнить — ровно год назад вашу трагедию в Кемерово, когда погибли люди. И приехал президент, который даже не вышел к своим людям. Для вас так лучше? А в Украине выходит президент и общается со своими людьми", — сказал Белов.

Скандальная экс-регионалка Елена Бондаренко возмутилась из-за того, что в современной украинской истории реабилитированы имена Ивана Мазепы, Степана Бандеры и Симона Петлюры.

"Все эти символы — и Мазепа, и Бандера, и Петлюра — это по сути символы антирусскости. Был бы там какой-нибудь Чингисхан — и Чингисхана туда бы приплели! Все что угодно, чтобы просто отношения между двумя странами испортились", — закатила истерику в присущей ей манере бывшая соратница Януковича.

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