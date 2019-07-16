Поребрик News: в России устроили истерику из-за телемоста Украины и Грузии

Кремлевские пропагандисты возмущенно отреагировали на новость о проведении телемоста между украинским и грузинским телеканалами. Также на росТВ объявили украинский язык "диалектом".

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Российский сенатор Франц Клинцевич в эфире росТВ устроил перепалку с украинским экс-нардепом Александром Ковтуненко из-за пропагандистских псевдоисторических штампов.

"Александр Владимирович, мы с вами, вы как украинец, а я как белорус, говорим на диалекте русского языка. Давайте успокоимся! А Киев – мать городов русских", – высказался сенатор страны-агрессора.

Ковтуненко в ответ оппоненту заявил: "Перестаньте, когда Киев говорил на украинском, России и Москвы вообще не было физически".

Спикер МИД России Мария Захарова и топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев бурно отреагировали на намерение грузинского телеканала "Рустави-2" и украинского "24 канала" провести совместный телемост. Ранее ведущие этих СМИ публично обматерили президента РФ Владимира Путина.

"Шоу уродов всегда пользовались популярностью!" – едко высказалась Захарова.

"Да, пожалуй, это самое точное название. Я думаю, что этот мост между двумя матерщинниками им как раз так и надо назвать – шоу уродов", – повторил ее слова Соловьев.

Спикер МИД РФ Мария Захарова пожаловалась на четкую работу снайперов ВСУ на Донбассе и обвинила в этом Запад.

"Отмечается увеличение снайперского огня со стороны ВСУ. Поддержку в этом Киеву оказывают Канада и США. Они регулярно поставляют различное вооружение, в том числе – снайперские и антирадарные комплексы, а также осуществляют подготовку снайперов", – возмутилась Захарова.

В ответ украинский журналист Роман Цимбалюк напомнил ей, что половина погибших украинских военнослужащих на линии соприкосновения пали от снайперских выстрелов российских наемников.

Депутат Госдумы РФ Леонид Калашников заявил, что для сохранения транзита газа через территорию Украины туда надо ввести российские танки.

"Нам что, танки ввести, чтобы охранять газопровод по территории Украины?! Конечно, "Северный поток" построим!" – высказался Калашников.

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