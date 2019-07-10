Поребрик News: в России пригрозили развязать еще одну войну

Российская пропаганда объявила Украину "недогосударством-инвалидом". Также на КремльТВ пригрозили, что в Грузию "прилетят десантники и все поставят на места".

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Российский режиссер, сторонник путинского режима Карен Шахназаров заявил, что в войне на Донбассе якобы виновата языковая политика Украины.

"С чего началось все? С чего пять лет тысячи людей убиты? С того, что Рада в 2014 году отменила закон о региональном русском языке. Из-за этого развалили страну, десятки тысяч убиты, потеряли области целые!" – заявил Шахназаров. При этом режиссер умолчал, что скандальный языковой "закон Колесниченко-Кивалова" был отменен в Украине лишь в 2018 году решением Конституционного суда.

Российский сенатор Алексей Кондратьев пригрозил Грузии военным вторжением из-за телеведущего, который в прямом эфире нецензурно "послал" президента РФ Владимира Путина.

"Если бы наши вот такие, условно говоря, соседи (потому что соседи – это добродушные, дружественные к тебе люди) понимали, что за каждое слово нужно будет отвечать, и тут же прилетят воины-десантники и все поставят на свои места – вот эти люди даже не позволили бы себе вот это вранье!" – высказался Кондратьев.

Вице-спикер нелегитимной Государственной Думы России Петр Толстой разразился оскорблениями в адрес Украины и Грузии и призвал Кремль "оставить в прошлом соглашательскую внешнюю политику 1990-х".

"Только благодаря нашей стране сегодня на карте мира существуют вот эти два злобных инвалида, несостоявшихся государства без части своих территорий – Украина и Грузия", – сказал он.

Петр Толстой

В сети появилось видео, на котором молодые россиянки бурно радуются тому, что смогли вживую увидеть своего президента Владимира Путина и даже прикоснуться к нему.

"Он безупречный! Он просто вышел! Я его потрогала! Он просто вышел – мы этого не ожидали. Я его руку задела! Я просто вот так перед ним стояла! Я заплакала! Мы три часа стояли! Это такие эмоции, это просто офигенно!" – кричат наперебой подростки, срываясь на истерику.

Украинский журналист Роман Цимбалюк предрек России развал из-за намерения провести телемост с Украиной.

"Российская пропаганда ступила на очень тонкий лед. Они даже не понимают этого, но я предлагаю взглянуть на ситуацию под таким углом. Все, что сейчас пытаются реализовать, придумано давно. И проводились эти телемосты между США и СССР. Но он (топ-пропагандист Кремля Дмитрий Киселев. – Ред.) не напомнил самого главного – что случилось после этих телемостов с СССР? СССР пропал, его не стало", – подчеркнул журналист.

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