Кремлевская пропаганда 10 июня активно обсуждала темнокожего кандидата в народные депутаты Украины Жана Беленюка. Тем временем украинский журналист указал на нестыковки в заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что россияне и украинцы якобы являются одним народом.

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Скандальная топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева похвасталась фото с украинским спортсменом Жаном Беленюком, который баллотируется в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа".

"В списке "Слуги народа" обнаружился темнокожий украинский борец, призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Жан Беленюк, который имел неосторожность сфотографироваться аж со мной сразу после награждения. Наверное, тогда он даже в самом страшном сне представить себе не мог, что станет депутатом Верховной Рады, но Украина – страна возможностей. Хотя для Жана Беленюка теперь возможностей нет никаких после этой кошмарной фотографии", – язвительно отметила Скабеева.

Российский политолог Андрей Окара публично пристыдил топ-пропагандистов Кремля за распространение фейков о "гражданской" войне в Украине. Он напомнил им, что террористов "Л/ДНР" поддерживает Россия, и поэтому на Донбассе до сих пор идут боевые действия.

"Я не был на "гражданской" войне на Донбассе, потому что там нет гражданской войны! Это донецкая хунта, военные преступники! Они прикрываются еще поддержкой нашей страны, что вообще ужасно и отвратительно", – эмоционально заявил Окара.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если защита русского языка и русской культуры является политикой, то РФ от этой политики никуда уйти не может. Журналист Роман Цимбалюк увидел в его словах оправдание войны против Украины.

"Нужно продолжать "лагідну українізацію" и уменьшить количество предлогов, которые используют русские, чтобы атаковать Украину. Хотя, это товарищи талантливые, и они обязательно придумают что-то новое", – предупредил Цимбалюк.

Журналист Роман Цимбалюк разгромил заявление президента РФ Владимира Путина о том, что якобы Украина сформировалась "на краю Российской империи", и что все украинцы раньше "считали себя русскими".

"Странно – если все были русские, то почему же тогда Екатерина ІІ в 1775 году приказала уничтожить Запорожскую Сечь? Если мы говорим о религии, тогда центр православия на момент этого единения, так сказать, я говорю о Переяславской раде, находился в Киеве. Ну, и самое главное – язык. Если язык был одинаковым, то почему после 1654 года Российская империя принимала чуть ли не каждые 10 лет решения, запрещающие использовать украинский язык? Что-то опять здесь не клеится", – напомнил главе страны-агрессора Цимбалюк.

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