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Поребрик News: от Украины потребовали референдума на условиях Кремля

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Российские пропагандистские СМИ 23 мая активно обсуждали возможность проведения в Украине референдума о примирении с РФ, подразумевающего фактически капитуляцию Киева. Новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского пугали российскими ракетами.

Об этом и многом другом читайте в "Поребрик News" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Скандальный российский пропагандист Игорь Коротченко заявил, что в Украине необходимо провести референдум о вхождении большей части ее территорий в состав РФ.

"Зеленскому я мог бы пожелать только одно – провести референдум с двумя вопросами. Первое – хотите ли вы наряду с украинским получить гражданство Российской Федерации? И второй вопрос – хотели бы вы стать частью Российской Федерации?.. Вся восточная и южная Украина проголосовали бы за интеграцию с Россией, а запад, ну, пошел бы себе в Европу", – высказался Коротченко.

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Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что Россия применит против Украины свои системы ПВО, если на ее территории появятся войска НАТО.

"Я очень опасаюсь, что через год максимум войска НАТО будут в Украине... У нас серьезная система ПВО и контроля, мы сумеем, но может случиться так, что целей станет слишком много... Наступают очень сложные, на мой взгляд, времена, и в данном случае для реализации этой концепции пришедшая новая команда (президента Владимира Зеленского. – Ред.) становится крайне опасной", – заявил сенатор.

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев выразил надежду на то, что референдум о мирных переговорах с Россией заставит Украину вернуться в орбиту влияния страны-агрессора и покаяться перед "Л/ДНР".

"В случае референдума не будет вашего дегенеративного похода в НАТО, не будет у вас войны на Донбассе. Вы покаетесь перед жителями Донбасса, на коленях приползете и скажете: "Простите нас за это!". У вас будет русский язык, у вас не будет никакой бандеровщины!" – сказал Соловьев.

Новости
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Украинская журналистка Янина Соколова поймала кремлевского пропагандиста Дмитрия Киселева на антисемитской риторике. Киселев "распределил роли народов" во Второй мировой войне: по его словам, народам СССР была отведена роль победителей, а евреям – роль жертв Холокоста.

"Дмитрий Киселев доходчиво объяснил, почему Россия с размахом празднует победу, а Израиль молча чтит память погибших... Один нашел в себе мужество и силы, чтобы сражаться, а второй, исторически так сложилось, – жертва. Что с них взять – математики да шахматисты! Дима, я тебе напомню, полтора миллиона евреев воевали в антигитлеровской коалиции и победили. И они скорбят о своих погибших. А ты, дурачок, гордишься, что мы больше всех потеряли. Аж в пять раз больше, чем в Холокосте! Придурок, бл*дь!" – эмоционально заявила Соколова.

Подробнее о последних российских новостях смотрите в выпуске "Поребрик News":

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Персоны
Владимир СоловьевДмитрий КиселевЯнина Соколова
Место
Россия
Тег
Новости России
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
ну если кокошня вонючая во главе с ямператором карликом почистит свои гнилые зубы и отсосет в украинцемы тогда еще подумаем
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Дейман Алон
Дейман Алон
Кацапы свои требования могут выдвигать разве что жабам на мокшанских болотах!
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Сколько можно словоблудием заниматься, укроинские пропагандисты?От Украины требуется выполнять минские соглашения, подписанные представителем Украины и одобренные Совбезом ООН.Покуда вы, сучье племя, будете нести ахинею про террористов и российские войска, война будет продолжатся, силой задавить ЛДНР вам никто не позволит
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