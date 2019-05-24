Поребрик News: от Украины потребовали референдума на условиях Кремля

Российские пропагандистские СМИ 23 мая активно обсуждали возможность проведения в Украине референдума о примирении с РФ, подразумевающего фактически капитуляцию Киева. Новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского пугали российскими ракетами.

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Скандальный российский пропагандист Игорь Коротченко заявил, что в Украине необходимо провести референдум о вхождении большей части ее территорий в состав РФ.

"Зеленскому я мог бы пожелать только одно – провести референдум с двумя вопросами. Первое – хотите ли вы наряду с украинским получить гражданство Российской Федерации? И второй вопрос – хотели бы вы стать частью Российской Федерации?.. Вся восточная и южная Украина проголосовали бы за интеграцию с Россией, а запад, ну, пошел бы себе в Европу", – высказался Коротченко.

Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что Россия применит против Украины свои системы ПВО, если на ее территории появятся войска НАТО.

"Я очень опасаюсь, что через год максимум войска НАТО будут в Украине... У нас серьезная система ПВО и контроля, мы сумеем, но может случиться так, что целей станет слишком много... Наступают очень сложные, на мой взгляд, времена, и в данном случае для реализации этой концепции пришедшая новая команда (президента Владимира Зеленского. – Ред.) становится крайне опасной", – заявил сенатор.

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев выразил надежду на то, что референдум о мирных переговорах с Россией заставит Украину вернуться в орбиту влияния страны-агрессора и покаяться перед "Л/ДНР".

"В случае референдума не будет вашего дегенеративного похода в НАТО, не будет у вас войны на Донбассе. Вы покаетесь перед жителями Донбасса, на коленях приползете и скажете: "Простите нас за это!". У вас будет русский язык, у вас не будет никакой бандеровщины!" – сказал Соловьев.

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Украинская журналистка Янина Соколова поймала кремлевского пропагандиста Дмитрия Киселева на антисемитской риторике. Киселев "распределил роли народов" во Второй мировой войне: по его словам, народам СССР была отведена роль победителей, а евреям – роль жертв Холокоста.

"Дмитрий Киселев доходчиво объяснил, почему Россия с размахом празднует победу, а Израиль молча чтит память погибших... Один нашел в себе мужество и силы, чтобы сражаться, а второй, исторически так сложилось, – жертва. Что с них взять – математики да шахматисты! Дима, я тебе напомню, полтора миллиона евреев воевали в антигитлеровской коалиции и победили. И они скорбят о своих погибших. А ты, дурачок, гордишься, что мы больше всех потеряли. Аж в пять раз больше, чем в Холокосте! Придурок, бл*дь!" – эмоционально заявила Соколова.

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