Поребрик News: на росТВ предложили Украине дружбу на новых условиях

Кремлевская пропаганда 2 апреля заявила о распаде Украины на три части и обсудила самого пророссийского кандидата в президенты. Также Украину призвали вновь подружиться с РФ, но при этом полностью отдать ей южные и восточные области.

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Скандальная российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что после первого тура выборов президента Украина якобы развалилась на три части.

"Украина развалилась на три части. Посмотрите на результаты выборов: часть – за Порошенко, часть – против Порошенко, часть – за Бойко. Три Украины сейчас существует! Наш прогноз сбывается", – ехидно отметила пропагандистка.

Скандальный российский политик Владимир Жириновский заявил, что Владимир Зеленский импонирует ему как кандидат в президенты Украины.

"Никто в России не желает победы Порошенко! Забудьте это слово! Ни о какой победе Порошенко даже и говорить не надо! Но если там остается Зеленский... Ну, имя его мне нравится, я тоже Владимир, и Ленин был Владимир, и в Кремле сидит Владимир. Карта великолепная!" – сказал он.

Владимир Жириновский заявил, что после прекращения действия договора о дружбе между Украиной и Россией страна-агрессор якобы имеет полное право не признавать границы и ввести свою армию на чужую территорию.

"Давайте заключать новый договор о дружбе, уже без Крыма, Донбасса и Луганска. Но, наверное, вся юго-восточная Украина должна отойти к России. Только при этих условиях западная Украина может вступить в Евросоюз, в НАТО", – добавил Жириновский.

Российский режиссер, генеральный директор концерна "Мосфильм" Карен Шахназаров выразил разочарование тем, что на выборах в Украине нет ни одного по-настоящему пророссийского кандидата.

"Я, к сожалению, здесь действительно не увидел никого пророссийского. Даже господин Бойко, который вызывает у меня искреннее уважение, никакой не пророссийский кандидат. Это, на самом деле, для России – вариант второго Кучмы", – сказал он.

Экс-главарь "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что Беларусь, как и Украину, ждет пропасть, если они пойдут путем борьбы за независимость.

"В конце и у Украины, и у Беларуси, что бы ни делали, какие бы тактические действия не предпринимали разные фланги действующих элит, они все равно приведут в пропасть. Отложенную или близкую, но, тем не менее", – самоуверенно заявил Стрелков.

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