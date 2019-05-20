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Поребрик News: на росТВ объявили украинский язык главной угрозой для украинцев

16.5тЧитать материал на украинском

Кремлевская пропаганда объявила, что принятый в Украине закон о государственном языке "лишил будущего" украинскую молодежь. Тем временем, жители оккупированного Крыма вновь безуспешно позвали на помощь президента РФ Владимира Путина.

Об этом и многом другом читайте в "Поребрик News" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев разразился оскорблениями в адрес украинского журналиста Андрея Метлева и заявил, что россияне после смерти попадут в рай. Его взбесила фраза оппонента в поддержку идей Майдана.

"Вы же атеист! У вас нет ни идей, ни зерна! Вы только должны знать: когда вы умрете, вы сгниете! И души у вас нет! Вот и все, что мы должны знать об атеисте. Вам не будет Царствия Небесного, понимаете? Вас съедят черви и все. Вот это ваша судьба. А мы попадем в рай!" – обратился главный рупор путинского режима к украинскому гостю студии.

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Поребрик News: Украине пригрозили жесткими санкциями Кремля

Российский политолог Владимир Корнилов заявил, что Украина лишила будущего свое молодое поколение принятием закона о государственном языке.

"Я даже не буду говорить о нарушении прав языковых элементарных миллионов людей, о нарушении международных обязательств и соглашений, которые Украина на себя взяла! Они даже не понимают, какую они подлянку для своего же будущего поколения сделали! Представьте: дети заканчивают детский сад, школу, вузы и никогда нигде не учат свой родной язык! Говорить на нем они умеют, но писать нет. Украинский они в быту не используют – в итоге они не знают никакого языка. Они не понимают, что подрывают собственные образование, культуру, будущее поколения!" – разразился фейками рупор Кремля.

Спикер МИД России Мария Захарова решила похвастаться тем, что на переговорах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда российский флаг был больше европейского.

Из-за своего поста в соцсетях Захарова стала объектом для насмешек интернет-пользователей – ей посоветовали сравнить не размер флагов, а уровень жизни в России и ЕС.

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Поребрик News: в России украинизацию приравняли к Холокосту

Президенту России Владимиру Путину пожаловались на дороговизну жизни в оккупированном Крыму и отсутствие развития на полуострове бизнеса и инфраструктуры. Ряд громких претензий к лидеру страны-агрессора озвучила на медиафоруме ОНФ журналистка из Севастополя Анна Шустер.

Путин предпочел не дать на все эти вопросы конкретного ответа и лишь обнадежил журналистку, сказав, что ситуация с ценами якобы наладится после того, как заработает железнодорожная ветка Крымского моста.

Подробнее о последних российских новостях смотрите в выпуске "Поребрик News":

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVроссийская пропагандаФейки российских СМИРоссийско-украинский конфликтПоребрик News
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
Тег
Новости России
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Правильно,на собачьей хрюнве балакает только тупое хохлобыдло!
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
все верно будущие поколения не будут знать русского
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IGGI IGGI
IGGI IGGI
Увидел как то учебник по высшей математике на укромове..Долго ржал.. Короче - пидра хуй не пидра хуй все равно получишь ..уй...
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