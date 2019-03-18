Поребрик News: на росТВ обнаружили ''настоящий центр Украины''

Кремлевские пропагандистские СМИ 16-17 марта мечтали о российских танках в Киеве, рассказывали страшилки об "американцах, которые топчут Донбасс", а также нашли центр Украины в мавзолее Ленина.

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что если бы в Украине действительно была российская агрессия, то ее армия уже была бы в Киеве.

"Нет никакой агрессии российской! Была бы российская агрессия, я сейчас вел бы передачу в Киеве, а вы бы тихо рассказывали: "Спасибо русскому воину-освободителю!" – высказался пропагандист.

Владимир Соловьев в очередной раз заявил, что современная Украина якобы обязана своим существованием Владимиру Ленину.

"Украина появилась-то когда в таком виде? Благодаря дедушке Ленину! Поэтому центр Украины в мавзолее, где создатель вашей страны лежит!" – ехидно сказал Соловьев.

Одиозная экс-регионалка Елена Бондаренко на КремльТВ возмутилась из-за того, что Украина хочет сотрудничать в военном плане с Западом и ограждается от страны-агрессора. Бондаренко заявила, что под видом борьбы за независимость украинцам якобы предлагают сделать "раболепский выбор пана".

"То есть мы не хотим, чтобы над нами летали российские самолеты, но у нас американцы топчут ногами сейчас Львов, Киев, Донбасс! Нормально! Везде присутствуют военные инструкторы!" – вскипела экс-соратница Януковича.

На российском телевидении разразились новыми фейками о языковом законе, рассмотрение которого продолжает Верховная Рада Украины.

"Уничтожить все языки кроме украинского. В Верховной Раде рассматривают новый еще более жесткий языковой закон. Чего им не ймется, спрашивается? Войну гражданскую из-за этого начали, а вот теперь все продолжают. За попытку сохранить двуязычие можно схлопотать 10-летний тюремный срок! Борьба за русский язык фактически приравнивается новым законом к госизмене", – заявил телеведущий Евгений Попов.

Российские пропагандисты бурно отреагировали на требование Европейского парламента осудить коммунизм и советскую власть.

"За что мы должны покаяться на сей раз? За коммунизм как таковой? За идеологию, за вызов, брошенный миру, а, может быть, за то, что советская власть спасла Европу от нацизма? За красный флаг над Рейхстагом, за полет Гагарина в космос? Непонятно. Тревогу вызывает одно – если сначала осудили коммунизм, то после можно и Гитлера оправдать. Не к этому ли они ведут? Есть такое ощущение. Будем надеяться, что нет. Но тревожные звоночки есть", – заявила пропагандистка Ольга Скабеева.

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