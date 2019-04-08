Поребрик News: на КремльТВ передвинули границу Украины до Киева

Кремлевские пропагандистские СМИ 6-7 апреля обсуждали перенос границы Украины в сторону Киева и ставили "диагнозы" украинским кандидатам в президенты. Пропагандист Андрей Норкин, обсуждая Украину, переволновался настолько, что его забрала скорая.

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев устроил на своей передаче перепалку со скандальным украинцем Вячеславом Ковтуном, который внесен в список сайта "Миротворец".

Рупор путинского режима назвал украинские выборы нечестными и финансируемыми США. В ответ Ковтун возразил ему: "Деньги мы тратим свои!.. А те, кто нас учат – f*ck you!"

В свою очередь, Соловьев ответил на маты одиозного украинца, изображающего роль эксперта, откровенными угрозами: "Ты еще раз так скажешь – получишь по башке. Притом получишь тапком. Еще раз ты позволишь себе, я тебе просто тапком дам по башке!"

На эфире у Владимира Соловьева принялись обсуждать возможность сдвига границы России к столице Украины – Киеву. Первым такую инициативу выдвинул скандальный украинофоб, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

"Мы не понимаем, где граница Украины? Мне кажется, у меня с географией плохо. Я думаю, где-то в районе Киева граница должна быть? С той маленькой частью, которая будет называться псевдо-Украина", – сказал неадекватный рупор Кремля.

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне террористов "ДНР", заявил, что Украина должна "забыть про Донбасс".

"Сейчас начнется паспортизация (выдача российских документов. – ред.) Донецких и Луганских областей, насколько говорят мои товарищи. И после этого Киев может смело забыть про Донбасс... Я бы предпочел, чтобы в Киеве произошел Майдан. Это помогло бы прекратить бомбежки и обстрелы на Донбассе", – нагло высказался террорист Прилепин.

Захар Прилепин, который воевал за "ДНР", признался, что причиной любой войны являются не патриотические настроения, а финансовые интересы тех, кто ее развязывает.

"За каждой войной стоят колоссальные финансовые и политические интересы, а вовсе не какие-то там милитаристы и патриоты, которым все неймется", – заявил он.

Скандальный российский сенатор Алексей Пушков бурно отреагировал на новость о том, что кандидаты в президенты Украины сдавали анализы.

"Сдача анализов на алкоголь и наркотики кандидатами перед дебатами – несомненный вклад Украины в мировую выборную практику. Это предполагает, как минимум, подозрения или указания на то, что кандидаты могут быть наркоманами или алкоголиками. Иначе к чему анализы?" – написал одиозный Пушков.

Российскому пропагандисту Андрею Норкину, ведущему программы "Место встречи" на НТВ стало плохо прямо посреди эфира об Украине. Из студии его увезла скорая помощь. На телеканале, где работает рупор Кремля, сообщили, что он ушел на больничный.

В соцсетях отреагировали на событие шутками о том, что кремлевские пропагандисты "уже травятся собственной злобой".

Журналист Роман Цимбалюк предупредил сербского снайпера "ДНР" Деяна Берича, который зачастил на брифинги к спикеру МИД РФ Марии Захаровой, что он предстанет перед Гаагским трибуналом.

"Этот человек — известный сербский снайпер "Деки". А теперь он ходит на брифинги к Марии Владимировне. И, кстати, он почему-то тоже не интересуется судьбой таких же орков, как он, которым повезло меньше и которые находятся у нас в плену... Надеюсь, Гаага-мама таких "героев" рано или поздно дождется", – заявил Цимбалюк.

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