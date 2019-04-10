|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

"Ползают на своих кораблях!" "Отряд Путина" пригрозил НАТО полным уничтожением

1.1тЧитать материал на украинском

В России пенсионеры из так называемых отрядов Путина пригрозили НАТО уничтожением, посоветовав кораблям Альянса убираться из Черного моря и не злить главу РФ.

Соответствующее видео, на котором несколько бабушек рвут и поджигают листы со символикой НАТО и фотографией президента США Дональда Трампа, появилось на странице "Роисся24" в Facebook.

"До каких пор вы будете злить нашего президента, наш советский народ, чтобы вы здесь ползали на своих кораблях и нас провоцировали постоянно?" – возмутилась одна из "активисток".

Новости
''Поиграли в пушки ''пук-пук'': в России пенсионерка жестко осадила Путина. Видео

"Ползают на своих кораблях!" "Отряд Путина" пригрозил НАТО полным уничтожением

Скрин видео

"Ползают на своих кораблях!" "Отряд Путина" пригрозил НАТО полным уничтожением

Скрин видео

"Ползают на своих кораблях!" "Отряд Путина" пригрозил НАТО полным уничтожением

Скрин видео

"Президент у нас молчаливый, но до поры до времени. Как только вы его разозлите, будет вам то, что вы себе даже не представляете", – добавила она.

Одна из бабушек также заявила, что НАТО "вообще не будет", если "разозлится российский народ". "Победили в 45-м, и сейчас победим", – сказала фанатка Владимира Путина.

Напомним, пенсионеры из "отрядов Путина" известны своими комичными выходками. Так, ранее они сняли на видео, как метают ножи в портреты президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа.

Как писал OBOZREVATEL, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко запаниковал из-за активизации стран НАТО у границ России и обвинил Альянс в милитаризации.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаХолодная война между Западом и Россией
Место
Россия
Теги
НАТОвидео
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
13
Смешно
0
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения