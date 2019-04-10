"Ползают на своих кораблях!" "Отряд Путина" пригрозил НАТО полным уничтожением

В России пенсионеры из так называемых отрядов Путина пригрозили НАТО уничтожением, посоветовав кораблям Альянса убираться из Черного моря и не злить главу РФ.

Соответствующее видео, на котором несколько бабушек рвут и поджигают листы со символикой НАТО и фотографией президента США Дональда Трампа, появилось на странице "Роисся24" в Facebook.

"До каких пор вы будете злить нашего президента, наш советский народ, чтобы вы здесь ползали на своих кораблях и нас провоцировали постоянно?" – возмутилась одна из "активисток".

Скрин видео

Скрин видео

Скрин видео

"Президент у нас молчаливый, но до поры до времени. Как только вы его разозлите, будет вам то, что вы себе даже не представляете", – добавила она.

Одна из бабушек также заявила, что НАТО "вообще не будет", если "разозлится российский народ". "Победили в 45-м, и сейчас победим", – сказала фанатка Владимира Путина.

Напомним, пенсионеры из "отрядов Путина" известны своими комичными выходками. Так, ранее они сняли на видео, как метают ножи в портреты президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа.

Как писал OBOZREVATEL, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко запаниковал из-за активизации стран НАТО у границ России и обвинил Альянс в милитаризации.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.