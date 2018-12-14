МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости России

Саша Сотник
Саша Сотник
Российский журналистВсе статьи автора

Политическая почва уходит из-под ног ''национального дилера''

6.1т

О том, что Россия – один сплошной муляж, говорили давно. И президент в ней фейковый, и парламент, и суды, и министры

Политическая почва уходит из-под ног "национального дилера". Он долго продавал "совкопитекам" застарелый продукт "советского величия", перебивая запах тухлятины сладким сиропом разговоров о нынешних "победах". Но главный ингредиент – "нас боятся, значит – уважают" перестает работать. Уже не боятся.

Обезьяна оказалась не с гранатой, а с муляжом. Размахивает ею, орет, но не взрывает. Даже посланные в Венесуэлу два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 должны вернуться в Россию 14 декабря. Тихо и без помпы. Потрясли ветхим тряпьем военщины, показав "совкопитекам" сочную картинку – и незаметно отползли. Потому что США и Запад в целом перестали скрывать свое раздражение выходками заигравшейся мартышки.

Запад долго искал лекарство от "гибридной лубянской чумы" и, похоже, нашел. Если к санкциям добавить политическую изоляцию – эффект ощущается почти сразу. Вот вам голосование в Европарламенте о запрете строительства в странах ЕС "Северного потока – 2", вот вам подтвержденный вотум доверия Терезы Мэй (а значит – прощай, мечта кремлятины о Brexitс последующим расколом Евросоюза), вот вам нерукопожатность на G-20, и "на погончики" - готовность Марии Бутиной назвать имя своего куратора из России.

Новости
Россия на развилке между тюрьмой и Путиным

Удостоверение сотрудника "Штази", полученное Путиным в 1985-м – даже не "вишенка на торте", а так – щелчок по носу. Ибо понимают: мумия немецкого шпиона до сих пор на Красной площади валяется, вызывая поросячий восторг у необразованного плебса, а тут – какая-то спецуха ГДР. Подумаешь!.. Даже если бы Путин сотрудничал с Гестапо – это бы внесли в список профессиональных заслуг.

О том, что Россия – один сплошной муляж, говорили давно. И президент в ней фейковый, и парламент, и суды, и министры. На кого работает Димон Тосканский? Где держит свои собачьи миллионы Шувалов? Какие схемы приходится разрабатывать казнокрадам, чтобы незаметно увести деньги из страны и зарыть их на забугорном "поле чудес"? Не фейк – только Ее Величество Смерть. Она – настоящая. И кладбища, и могилы, и гробы – подлинные.

А вот робот Борис на ярославском форуме "Проектория" – костюмированная обманка. "Дурилка картонная". Подумаешь, по России-24 показали – а вы и поверили? Ну, вы и лохи! У нас так все новости делаются. Если внимательно посмотреть, то и телевидение в России – не о собственной стране, а о том, как все плохо в Украине.

Теперь еще – и во Франции, и вообще – в Европе. Об обстоятельствах истинной жизни России – ни слова. Хотите знать, что происходит? – вот вам Путин: цветущий и благоухающий. А, поскольку никого в мире он больше не интересует, царский взор отныне будет обращен вовнутрь. Этот звероящер и за пазуху заберется, и в душу заглянет, и каждый карман наизнанку вывернет.

Новости
Путин готовит Сенцова на Нобелевскую премию

Тем более – неделька у него задалась: и у гроба правозащитницы погрустил, и памятник Солженицыну открыл, и о правах человека потрепался. Последняя болтовня пришлась весьма кстати: "Что за Бутина? Кто такая?

Поспрашивал у братвы – никто не знает. А ей дело в Штатах "шьют", целая "пятнашка" девушке ломится…" С Солсберецкими приемчик был похожим: "Я поспрашивал – да гражданские они! Ноу криминалити!.." Путин явно повторяется, потому что реагировать как-то надо, а новых приемов в арсенале больше нет или лень искать: и так на Западе всем всё понятно.

Тут главное – чтобы свой родной "Лошара" ни о чем не догадался, ибо терпеть-то он будет до бесконечности, и ни на какую "революцию" не поднимется никогда. И если не мутить большой войны с Западом – с прогулкой на танках до Парижа и ядерным фейерверком в Вашингтонщине – можно вообще удерживать власть, пока не мумифицируют. Ну, сдала Бутина помощника Президента Игоря Левитина. Значит, сам Путин в очередной раз "соврамши". Но он всегда врал! А на Западе не врут?

Новости
Русские рехнулись? О возможной химатаке России на Донбассе

У них даже бывшего юриста Трампа на три года за вранье посадили. Так что отмазка для отечественного "лоха" есть, можно не волноваться. Беда в другом: Нефть-матушка шатается, и молотки, сколачивающие гроб, за стеной уже стучат.

Сланцевая революция стала серьезным оружием в руках США. Извлекаемые запасы нефти и газа оказались в разы больше изначальных оценок. Оценка запасов нефти по сравнению с 2016 годом увеличена вдвое - с 20 до 46 миллиардов баррелей, а газа - более чем в 17 раз. Это означает, что США могут запросто залить планету углеводородами, опустив на них цену на столько, на сколько захотят.

Новости
Убогий советский общественный транспорт

Такого удара путиномика не выдержит. Иными словами, и газовая труба, и нефтяная Кощеева игла теперь целиком и полностью находятся в руках американцев. 20 долларов за бочку на полгода – и здравствуй, "совок" времен распада! И населению вновь придется оплачивать грезы о величии, стоя в великих очередях за всем подряд. Для того, чтобы американцы не сломали эту самую "иглу" - Путину приходится наращивать количество бронетехники на границе с Украиной, как бы намекая: "Не доводите до греха. У царя и так чердак протекает, а от бочки по 15 баксов может и вовсе улететь вместе с Искандерами…" Но, как уже отмечалось выше, гамадрил настоящий, а граната – пластмассовая. То есть, прыгнуть-то он может, но на самоподрыв не пойдет. Если только с прайдом шахидствующих мартышек договорится, но и в этом случае уши Кремля нащупают быстро и даже из шляпы не будут доставать, как кролика – вместе с ней и поджарят…

Новости
Индекс личной свободы

А, пока на политической арене Путина засовывают в духовку, финансовый "Лохоперидол" действует все беспощадней. В ноябре 2018-го частный сектор вывез из страны 16 млрд. 300 млн. долларов. По сравнению с октябрем отток ускорился в 1,5 раза и стал рекордным с февраля 2015 года. Более 99% валютной прибыли российской экономики утекло за пределы рублевой зоны. В 2019 году ситуация может усугубиться еще сильнее: чистый приток валюты составит лишь 33 млрд долларов, чего не хватит даже для выплат по западным займам, не говоря уже о том, чтобы покрыть дополнительный отток капитала в случае санкций, которые будут приняты обязательно.

"Лохоперидол" в сочетании с повышением температуры в политической духовке могут сотворить чудо: "кролика", возомнившего себя удавом, запекут свои же. Только это токсичное блюдо Запад заставит сожрать самих поваров – под звон тарелок, бьющихся на имперской кухне.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Саша СотникСаша Сотник
Место
Россия
Источник
Источник:sotnik-tv.com
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
0
1
Смешно
35
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Марченко Юра
Марченко Юра
20 долларов за бочку ,это конечно мало, но возникает вопрос, а согласятся ли сами американцы, заливать углеводородами ,то есть своими невосполнимыми природными богатствами жаждущий их мир.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Трамп Парамп
Трамп Парамп
Похоже, сегодня Обоз проводит открытый конкурс писунов с темой Путин-плохой, подайте!!! Тут тебе и сотник, и с.рабинович,и каспаров,и Дохлый, а ведь прошло лишь пол-дня! Запасаемся попкорном,ждем сочинения других дерьмо-писак...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Ну и как, после статьи этого "журналиста", о котором в России никто не слышал, вернулись Крым и Донбасс в незалежную?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наши блоги