Покушение на Путина: Фельгенгауэр пролил свет на планы ИГИЛ

Еще со времен СССР вождям Союза, а теперь и президенту России Владимиру Путину, спецслужбы постоянно рассказывали о подготовке покушений.

"Путину все время объясняют, как в свое время товарищу Сталину и многим другим вождям России и СССР, что на них постоянно устраивают покушения, и только бдительность службы охраны спасает их. Это обычная вещь. Но из этого не следует, что какие-то покушения станут успешными. Со времен Александра II не было таких примеров", – сказал в комментарии OBOZREVATEL российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

По его словам, пока нет никаких оснований предполагать, что российский президент погибнет вследствие покушения.

Владимир Путин

"Я думаю, что ИГИЛ вряд ли на это способно, по крайней мере, ранее не было известно, чтобы они добивались таких успехов. У них теракты носят довольно неспецифический характер: нападение на прохожих, в основном случайных людей. Их стиль – это массовый террор, а не политические убийства", – объяснил россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная болгарская ясновидящая Ванга, которая скончалась в 1996 году, оставила прогноз на 2019 год, в которых предсказала президенту России Владимиру Путину попытку покушения со стороны кого-то из его команды безопасности.

Отметим, что российские СМИ насчитали как минимум 13 попыток покушения на российского президента. Отсчет начался с похорон бывшего начальника Путина Анатолия Собчака в Санкт-Петербурге в 2000 году. Тогда Федеральная служба охраны нейтрализовала преступников.

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