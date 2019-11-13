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13 ноября • обновлено в 13:38
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Поклонская внезапно пошла против РПЦ: суть скандала

1.9т
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Бывший "прокурор" оккупированного Россией Крыма, а ныне депутат нелегитимной Госдумы Наталья Поклонская внезапно выступила против Русской православной церкви.

Так, она не поддержала мнение церковников о том, что женщина обязана просить у них разрешение на аборт, пишет пропагандистский Telegram-канал "НТВ".

"Это ее здоровье, это ее тело, и это ее дело. Невозможно ее заставить, сказать: "Все равно будешь идти и рожать". И неважно, рассказали тебе врачи болен этот ребенок или не болен. "Все равно родишь, а там посмотрим", – как кто-то сказал. Кто посмотрит? Да никому эта женщина не нужна будет. Она останется одна. Один на один с проблемой своей", – возмутилась Поклонская.

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Наталья Поклонская

Наталья Поклонская

ТАСС

Напомним, ранее патриарх Кирилл сравнил аборты с жертвоприношениями, а скандальный протоиерей РПЦ Дмитрий Смирнов осудил женщин, которые соглашаются на аборт по медицинским показаниям, назвав их "бессовестными нехристианами, которые убивают собственных детей".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • российские СМИ распространили информацию о том, что Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников в Екатеринбурге и ее духовником, идеологом движения Сергием.

  • Источник рассказал, что депутат якобы связалась с сектой во время предыдущего брака с прокурором из Екатеринбурга Андреем Красильниковым.

  • Секта царебожников исповедует учение о царе-искупителе, основанное на убеждении в особой священной роли убитого царя Николая II и необходимости всенародного покаяния за его смерть.

  • Поклонская бурно отреагировала на слухи о своем участии в секте царебожников. Скандальная пособница оккупантов отметила, что историю о ее участии в секте якобы надо было придумать, потому что больше ни к чему кроме веры в ее жизни прицепиться нельзя.

  • Напомним, ранее стало известно, что духовным наставником Поклонской является некий Николай Романов, который связан с сектами, убийствами и другими скандальными фактами.

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Персона
Наталья Поклонская
Место
Россия
Теги
Новости России РПЦ
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
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