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11 сентября • обновлено в 22:19
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"Пью кровь младенцев": Поклонская огрызнулась на слухи о секте

5.4т Читать материал на украинском

Бывший "прокурор" оккупированного Россией Крыма, а ныне депутат нелегитимной Госдумы Наталья Поклонская бурно отреагировала на слухи о своем участии в секте царебожников.

В интервью "РИА Новости" скандальная пособница оккупантов отметила, что историю о ее участии в секте якобы надо было придумать, потому что больше ни к чему в ее жизни прицепиться нельзя.

"Ну за что еще к Поклонской пристать? Сказать, что она по утрам пьет кровь младенцев? Ну, бред. Летучих мышей ест – тоже вроде не так. Коррупционер? Да нет, ничего у нее нет. Ходит в клубы-кабаки? Тоже нет. Что еще? А-а-а, так она же у нас верующая, а почему бы ей не быть сектанткой?" – гневно прокомментировала слухи о себе одиозная Поклонская.

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Наталья Поклонская

Наталья Поклонская

News Front

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • российские СМИ распространили информацию о том, что Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников в Екатеринбурге и ее духовником, идеологом движения Сергием. Источник рассказал, что депутат якобы связалась с сектой во время предыдущего брака с прокурором из Екатеринбурга Андреем Красильниковым.

  • Секта царебожников исповедует учение о царе-искупителе, основанное на убеждении в особой священной роли убитого царя Николая II и необходимости всенародного покаяния за его смерть.

  • Напомним, ранее стало известно, что духовным наставником Поклонской является некий Николай Романов, который связан с сектами, убийствами и другими скандальными фактами.

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Персона
Наталья Поклонская
Место
Россия
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Младенцев я бы со счета не сбрасывал,от этой дуры всего можно ожидать...
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1
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
В украинском Донецке установили памятник императору Николаю II. Поклонская сначала хотела возложить к нему цветы, но так как Медведев сказал, что денег нет, решила возложить себя.
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2
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Свиридова Наталья
Свиридова Наталья
Не-а,..она ПРОСТО дура. КЛИНИЧЕСКАЯ. И ОЧЕНЬ жестокая.
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2
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