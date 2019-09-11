"Пью кровь младенцев": Поклонская огрызнулась на слухи о секте

Бывший "прокурор" оккупированного Россией Крыма, а ныне депутат нелегитимной Госдумы Наталья Поклонская бурно отреагировала на слухи о своем участии в секте царебожников.

В интервью "РИА Новости" скандальная пособница оккупантов отметила, что историю о ее участии в секте якобы надо было придумать, потому что больше ни к чему в ее жизни прицепиться нельзя.

"Ну за что еще к Поклонской пристать? Сказать, что она по утрам пьет кровь младенцев? Ну, бред. Летучих мышей ест – тоже вроде не так. Коррупционер? Да нет, ничего у нее нет. Ходит в клубы-кабаки? Тоже нет. Что еще? А-а-а, так она же у нас верующая, а почему бы ей не быть сектанткой?" – гневно прокомментировала слухи о себе одиозная Поклонская.

Наталья Поклонская News Front

Как сообщал OBOZREVATEL:

российские СМИ распространили информацию о том, что Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников в Екатеринбурге и ее духовником, идеологом движения Сергием. Источник рассказал, что депутат якобы связалась с сектой во время предыдущего брака с прокурором из Екатеринбурга Андреем Красильниковым.

Секта царебожников исповедует учение о царе-искупителе, основанное на убеждении в особой священной роли убитого царя Николая II и необходимости всенародного покаяния за его смерть.

Напомним, ранее стало известно, что духовным наставником Поклонской является некий Николай Романов, который связан с сектами, убийствами и другими скандальными фактами.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.