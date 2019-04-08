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"Поклониться в ноги Украине": Лебединский разъярил Россию скандальным призывом

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В РФ обозлились на заявление российского певца Алексея "Профессора" Лебединского о том, что Россия должна просить прощения у Украины, стоя на коленях.

Против артиста выступил скандальный певец Юрий Лоза и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, передает РЕН-ТВ.

"Сидит и гавкает в Америке. Он будто внутри процесса находится, советы громкие дает. Это кто такой? Он что в своей жизни сделал, кроме того, что спел "Я убью тебя, лодочник"? На каком основании он гавкает и рассказывает, кто и что должен делать?" – возмущался Пригожин.

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Пригожин призвал Лебединского конкретизировать, за что именно российская сторона должна просить прощения, а также – кто именно должен приносить извинения.

"Политика – это такая глубокая вещь, в которой нужно разбираться", – заявил ярый сторонник политики президента РФ.

В свою очередь Лоза отметил, что Лебединский сейчас живет в Штатах, является американцем и потому должен "заигрывать" с Америкой, показывая лояльность этой стране.

Кроме того, сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков сообщил, что своими высказываниями Лебединский лишь пытается напомнить о себе и "засветиться" на страницах СМИ.

"Лебединский просто хочет напомнить о своем существовании и таким образом получить пиар. Его никто не помнит уже, а артистам важно любое упоминание в прессе — и положительное, и отрицательное", – пишет РИА ФАН.

Алексей Лебединский

Алексей Лебединский

Как сообщал OBOZREVATEL, Лебединский объяснил отличие украинцев от россиян.

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Персоны
Алексей ЛебединскийИосиф ПригожинЮрий Лоза
Место
Россия
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