"Поглощение или передача власти?" В России раскрыли детали ультиматума Лукашенко

Кремль выдвинул ультиматум белорусскому президенту Александру Лукашенко об инициировании объединения с Россией. Тогда Владимир Путин возглавит объединенное государство, а Лукашенко станет Секретарем Совбеза.

Если же он откажется от такого варианта, то будет вынужден запустить процедуру передачи власти преемнику — своему сыну Виктору Лукашенко, сообщает российский телеграм-канал Кремлевский мамковед.

Скрин-шот

Скрин-шот

"Впервые параметры такого ультиматума обсуждались двумя президентами зимой в Сочи. Но Лукашенко эмоционально отверг их. Наши источники сообщают, что после этого он дал указание арестовать всех, кто был упомянут в ходе допросов в качестве "агентов российского влияния". Хотел полностью зачистить "московскую партию" в руководстве страны", — сообщают авторы канала.

Владимир Путин и Александр Лукашенко

По их словам, после этого в Кремле начали прорабатывать резервный вариант для" усмирения" лидера Беларуси. Речь идет о подготовке указа о свободном получении российского гражданства для ее жителей.

"Кроме этого, два наших источника в АП подтверждают, что в общении глав двух государств произошел перелом. Путин де-факто общается с Лукашенко подчеркнуто холодно и на дистанции. Хотя до этого в любом окружении демонстрировал паритет России и Беларуси и соглашался, когда Лукашенко говорил, что два президента — старые друзья и разберутся между собой в любой проблеме", — отметили в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, выяснилось, что Александр Лукашенко бунтует против Владимира Путина из-за Украины.

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