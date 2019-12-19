Под зданием ФСБ в Москве произошла смертельная стрельба: первые видео

Появились первые видео с места стрельбы в Москве на площади Воровского, которая произошла в четверг, 19 декабря.

Ролики были опубликованы на Telegram-каналах "Агентство "Москва", LIFE SHOT, Mash и других (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Предварительно, злоумышленник с автоматом забаррикадировался в здании на Большой Лубянке и ведет огонь оттуда. Нападавших, по непроверенным данным, могло быть несколько.

Скрин видео

Огонь открыли под зданием Федеральной службы безопасности. Точное количество жертв пока не не называется, но, по данным СМИ, убит минимум один человек – сотрудник ГИБДД, есть раненные. По некоторым данным, погибли от 3 до 5 человек.

Из-за инцидента в российской столице был объявлен план "Сирена". Как пишет Mash, в центре города было слышно вой сирен, звуки стрельбы, люди убегали с места случившегося.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 30 ноября, в Москвев гостинице "Останкино" произошла стрельба.

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