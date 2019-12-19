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19 декабря • обновлено в 17:56
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Под зданием ФСБ в Москве произошла смертельная стрельба: первые видео

1.8т
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Появились первые видео с места стрельбы в Москве на площади Воровского, которая произошла в четверг, 19 декабря.

Ролики были опубликованы на Telegram-каналах "Агентство "Москва", LIFE SHOT, Mash и других (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Предварительно, злоумышленник с автоматом забаррикадировался в здании на Большой Лубянке и ведет огонь оттуда. Нападавших, по непроверенным данным, могло быть несколько.

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Под зданием ФСБ в Москве произошла смертельная стрельба: первые видео

Скрин видео

Огонь открыли под зданием Федеральной службы безопасности. Точное количество жертв пока не не называется, но, по данным СМИ, убит минимум один человек – сотрудник ГИБДД, есть раненные. По некоторым данным, погибли от 3 до 5 человек.

Из-за инцидента в российской столице был объявлен план "Сирена". Как пишет Mash, в центре города было слышно вой сирен, звуки стрельбы, люди убегали с места случившегося.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 30 ноября, в Москвев гостинице "Останкино" произошла стрельба.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Криминал
Место
Россия Москва
Теги
Новости России стрельба видео
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