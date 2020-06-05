Под Москвой в жилом доме произошел взрыв: есть погибший. Видео

В Чертанове на юге Москвы (Россия) в жилом девятиэтажном доме взорвался бытовой газ. В результате ЧП погиб один человек.

От мощного хлопка в одной из квартир выбило окна, сообщает ТАСС (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"В квартире дома 7, корпус 3 по Дорожной улице произошел взрыв. Спасен один человек. Выбиты окна на четвертом и пятом этажах", – сказал собеседник агентства.

Под Москвой в жилом доме произошел взрыв Скриншот

В столичном главке МЧС РФ сообщили, что пожарные ликвидировали открытое горение.

"Благодаря оперативному прибытию и слаженной грамотной работе в 12:45 мск загорание было локализовано и в 12:54 мск открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 30 кв. м", – отметили в МЧС.

Как уточнили в экстренных службах, всего спасено восемь человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в московской бизнес-центре "Панорама", расположенном возле посольства Словакии, произошел взрыв. Ударной волной повредило припаркованные возле здания автомобили и выбило стекла.

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