Думаю я, вы удивитесь, про мерзкую Скабееву. Про ее женскую судьбу. Почему она, Скабеева, мерзкая?
Я напомню.
Я в 2013-м году делала большое аналитическое исследование о том, как ТВ освещало Болотную и процесс по ее узникам.
Я все посмотрела.
Все сюжеты.
По всем каналам.
Скабеева. Это было самое мерзкое, самое злобно гавкающее, самое подлое существо, смыслом жизни которого было - посадить. Вот чтоб они все сидели и головы не поднимали. Удальцов. Предатели. Сволочи. Иностранные агенты. Ох, она отрывалась, эта мерзкая цепная Скабеева. Она, не срываясь с цепи, отрывалась по полной. Гавкала. Драла глотку. Посадить сволочей.
Потом на Навальном. Процесс по делу Кировлеса. Тоже подписали ее на это. Везде, где нужно было злобно гавкать и драть зубами - везде канал Россия напускал Скабееву.
Потом - в благодарность за ее заслуги по судам и посадкам оппозиции - ей дали респектабельное шоу "60 минут". Ей дали возможность чуток почистить имидж. Что вот она теперь не овчарка (всегда в этих случаях извиняюсь перед овчарками, они не виноваты, что люди используют этот образ для обозначения повышенной злобы и агрессии), она теперь сдержанная и справедливая ведущая. И у них там теперь самое объективное шоу, не чета ору на других каналах.
И эта овчарка, она в самом деле держалась какое-то время, не то чтобы совсем не гавкала, но хотя бы не все 60 минут.
Потом они решили, что нет. Не надо наступать на горло овчаркиной песне. Пусть лает. Пусть бросается на людей. Везде и всюду. Пусть бросается в своей московской студии. А еще лучше пусть бросается на выезде. Вот ее стали повсюду возить, эту цирковую, особо агресивную русскую овчарку. Чтобы она кидалась на иностранных лидеров, политиков, экспертов. Ее с особым успехом стали высылать на сессии ПАСЕ с участием украинской делегации. Чтобы она прямо под ноги им валилась, и цеплялась за штанины, и главной мечтой их было, тех, кто ее посылал, чтоб кто-то не выдержал, и отпихнул эту овчарку ногой, чтобы потом на этого отпихнувшего накинуться уже всей сворой: обидел, гад, нашу женщину, извиняйся!!!
Женщина. Да. Овчарка, она женского рода. Еще раз стократно простите овчарки, но так у нас в языке получилось.
Женщина. Которую ее начальство. Коллеги. Муж. Специально посылают на такие задания, чтобы она кусалась, рвала штанины, а ее отпихивали ногой.
Фас, Скабеева.
Ну и участь у тебя. Ну и мужики вокруг тебя. Что они в тебе ценят. Задумайся однажды.
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