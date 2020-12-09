В мире существует виртуальная премия имени Дарвина, это единственная награда, которую никто бы не хотел получить, поскольку это премия человеческой глупости.

Виртуальная антипремия, ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей (при этом уже имеющим родных детей премия не присуждается) и в результате лишили себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым потенциально улучшив его.

Да-да, это так кощунственно звучит "спасибо, что не плодите себе подобных", что очень не нравится жителям РФ. Ведь награда вручается за "исключение ущербных генов из генофонда человечества", погибших или потерявших способность воссоздавать потомство исключительно по их собственной глупости.

И если кто-то взялся проанализировать жизнь среднестатистического россиянина, как, впрочем, и существование РФ в целом, то мир пришел бы к выводу, что памятный знак "Пожизненная премия Дарвина РФ" нужно было бы установить на всех въездах в Россию.

Поэтому сегодня на фоне горящего рынка "Классик", что в Ростове, я сделаю обзор российской дарвинистической тусовки "убьемся сами и укакошим всех".

6 декабря 2020 года сгорел один из крупнейших рынков РФ, находящийся в Ростове-на-Дону, рынок "Классик". По данным спасателей, сообщение о возгорании поступило в 6:30 — огонь возник в средней секции двухэтажного павильона площадью 80 на 40 м. Позже стало известно, что горит павильон с пиротехникой.

Возгорание произошло в огромном павильоне пиротехники, который был расположен в центре рынка. Курящий сторож, замыкание, отсутствие системы пожаротушения… в общем, банальный русский авось. В 8:00 площадь возгорания достигла уже 2,5 тыс. кв. м. Ну, что ж, гори, гори ясно, что можно еще сказать.

Человеческая глупость, понятное дело, явление повсеместное, не имеет ни границ, ни национальности, и все же российская глупость, это человеческая глупость в квадрате.

Вообще, взрывы пиротехники на России не редкость, как и смерти от них. Канун новогодних праздников всегда горячая пора в больницах РФ, а взрывы петард и другой китайской огненной экзотики регулярно лишают здоровья, органов и жизней.

Сейчас, когда из зон боевых действия на РФ массово завозится огнестрельное оружие, снаряды, ПЗР "Игла" и "Муха" стали частыми гостями российского застолья.

Но, не петардами едины. В стремлении самоуничтожится, россияне впереди планеты всей. И если бы была введена жесткая изоляция русских внутри своей страны, то от банальной дурости, они бы уже самоуничтожились.

Поэтому войны РФ использует, вот, как шанс для номинантов на премию Дарвина, феерично покинуть это мир.

Знаете, вот следуя статистике из ОРДЛО, все же небоевых потерь, в рядах оккупационно-коллаборционистских войск, связанных со стремлением доказать "круче, только яйца", все же больше среди представителей РФ. Эти и по нужде на минное поле пойдут, и не понятно, зачем заминируют тыловые подходы, забудут и пойдут в соседнее село за бухлом.

И запалы кувалдой, и снаряды болгаркой. В общем, если в 2014-2016-м жители ОРДЛО от россиян фанатели "это же мощь, сжечь НАТО взглядом, самые сильные, мудрые, это русские", то сейчас русских с оружием в ОРДЛО просто бояться. И вот выражение "как обезьяна с гранатой" в ОРДЛО ожило и даже оправдало бедное животное, показанное в этом крылатом выражении, как глупое и безответственное. Россияне оказались куда глупее и куда безответственнее.

Вот, чего стоит современное стремление россиян к самоуничтожению в период коронавируса и пандемии: на России бум антимасочников, антиковидников, вирус там называют заговором масонов и американцев, россияне массово идут в церковь, где без масок друг за другом целуют кресты и иконы, толпясь в душном помещении.

И вот, что интересно, если все эти годы количество антипрививочников в России было самым высоким в мире, то сейчас ситуация поменялась. И те, кто вчера выступал против любых прививок детям (вера, заговоры, яды, чипы, болезней нет), сегодня массово выступают за бесплатную и немедленную вакцинацию россиян от ковида (тут же отрицая его наличие и опасность), российской вакциной "Спутник".

Этих людей не останавливают ни страшные побочные эффекты, ни то, что все страны мира отказались от российской вакцины, и она не прошла все этапы исследований. Какая-то маниакальная упоротость, чтобы умереть, причем добровольно и массово. Думаю, что российская вакцина "Спутник" станет блистательным ограненным алмазом концентрированной человеческой глупости, впаянным в корону премии Дарвина.

Но, пойдем дальше. Сварщик из Курганской области обнаружил на территории своего предприятия списанную артиллерийскую гаубицу, из которой хотели сделать памятник. Мужчина решил, что есть еще порох в пороховницах, и пушка должна произвести свой последний выстрел. Чтобы погибнуть смертью храбрых, мужчине еще пришлось постараться. Снарядов поблизости не наблюдалось, поэтому он решил сделать залп… огнетушителем, заправленным смесью карбида и воды. Но что-то пошло не так. Смесь вступила в реакцию не сразу. Время шло, любопытство нарастало. И когда терпение уже совсем вышло, и мужчина заглянул в ствол… выстрел все-таки грянул.

Каждую Масленицу новостные российские сайты публикуют сообщения о жителях России, погибших на соревнованиях по скоростному поеданию блинов. Еще одна категория пострадавших и погибших, это затоптанные россияне россиянами в давках за эти самые блины, ну, или в супермаркетах на акциях и распродажах. Например, в Воронеже прямо на сцене подавился участник скоростного поедания блинов, устроенного в одном из городских парков. В 2014 году от сердечной недостаточности скончался житель села Базарный Урень, соревновавшийся в быстром поедании блинов. Он успел съесть три-четыре блина, макая их в горчицу вместо меда. А в 2009 году победитель такого конкурса умер на сцене в момент вручения приза.

Но, есть в России и россиянах не только какая-то загадка, а даже изюминка.

Если вы помните, то россияне с гордостью несут флаг самой скрепной страны в мире. Что это значит, не знают и сами россияне, но им все равно, чем гордится, поэтому и несут.

Скрепы и православие, православие и скрепы, православные скрепы, льются из каждого утюга и телевизора России. То же самое и в ОРДЛО. Украина и Европа, Америка и все враги российского народа, они же развратные и не скрепные, бездуховные и без… Короче, только россияне святые. И "освобождая" Донбасс они оправдывали войну с Украину святостью: мы, русские освобождаем Донбасс от иноверцев, от поругания, от богохульников, чтобы дать святость русским людям и защитить их веру и скрепы. Хотя на деле и защищать нечего.

Даже не знаю, чем закончить данное повествование о нелегкой судьбе россиян. Только одним: Господь, жги!

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