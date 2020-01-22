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22 января • обновлено в 16:50
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"По спецзаказу гостя!" В России в баре опозорились из-за кальяна с живыми черепахами. Видео

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В одном из заведений Брянска (Россия) появились кальяны с настоящими черепахами. Их стоимость составляет 8 тысяч рублей.

Видео экзотической услуги появилось в telegram-канале Мурзилка (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

На кадрах видно, как несколько черепах плавают в колбе с водой, поверх которой размещена другая колба с жидкостью коричневого цвета, через которую фильтруется дым при курении. Животные якобы предназначены для эстетического наслаждения клиента.

В России в одном из баров сделали кальян с живыми черепахами

В России в одном из баров сделали кальян с живыми черепахами

На такую новинку уже отреагировали в Роспотребнадзоре. Там заявили, что заведение будет проверено. Глава санитарного надзора службы Татьяна Самойленко назвала происходящее в баре издевательством над животными.

"К сожалению, требований к кальянам нет. Это само по себе омерзительно. Здесь надо работать совместно с органами ветеринарного надзора", – добавила она.

Позже в администрации заведения попытались оправдаться. На странице в Instagram опубликовали комментарий, где отмечается, что якобы "сосуд, в котором находились черепахи, и колба с жидкостью не пересекаются, и, соответственно, животные живы и здоровы". При этом отмечается, что это был единичный случай по спецзаказу постоянного гостя.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Место
Россия Брянск
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
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