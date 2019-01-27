''Пляски на костях'': военный парад в честь снятия блокады Ленинграда разозлил россиян

В Санкт-Петербурге 27 января прошел военный парад в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, что вызвало негодование в сети.

Как сообщает ТАСС, "торжественное мероприятие" состоялось на Дворцовой площади, где под военный марш прошли более 2,5 тыс. военнослужащих (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Начался парад с минуты молчания, после чего прошли курсанты военный вузов, одетые в форму моряков 1940-х годов с оружием. Не обошлось на "торжестве" без присутствия председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Также по площади проехалась колонна военной технику, возглавил которую танк Т-34. Также проехались боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр", "УАЗ", "Тайфун", артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня "Торнадо", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", а также оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

В сети с негодованием откликнулись на мероприятие, назвав его плясками на костях. Ведь, к сравнению, в Израиле в день памяти Холокоста люди не выходят на торжественные мероприятия, так как это день скорби. На улице звучит две минуты сирена, а жители останавливаются и молчат, пока не затихнут звуки. И лишь после этого все расходятся по своим делам.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция "Яблоко") Борис Вишневский в блоге на "Эхо Москвы" напомнил, что только по официальный данным блокада Ленинграда унесла около 700 тысяч жизней.

"В последние годы он все больше превращается в праздник начальства, хлопочущего лицами так, как будто бы это они защищали осажденный Ленинград или прорывали блокаду, сражаясь на фронте", – возмутился он.

Вишневский отметил, что против проведения парада выступили многие: ученые, писатели, журналисты, общественные деятели, которые потребовали остановить "кощунственный карнавал и начать вести себя так, как следует вести себя в городе, с достоинством перенесшем тяжелейшие испытания".

"Никто не устраивает военные парады в день памяти жертв Холокоста — который отмечают тоже 27 января, когда в 1945 году Советская армия освободила Освенцим. И у ворот Освенцима или Майданека не устраивают в этот день "инсталляции", устанавливая макеты газовых камер и одевая актеров в униформу узников", – подчеркнул депуатат.

вот так это происходит в Израиле (звучит сирена, люди останавливаются, молчат, сирена затихает, люди возвращаются к своим делам):https://t.co/aPSwQdT8VW — שכינה בתוך חברים‏‎ (@imya_usera) 26 січня 2019 р.

"Насколько уместен военный парад в честь окончания блокады?", "Вы хоть понимаете, что такое была Блокада? Люди ели крыс, котов, убивали одних своих детей, чтобы ими накормить оставшихся. Праздник и парад в честь этого?", "Лучше бы эти деньги ветеранам отдали", – возмутились в сети.

Насколько уместен военный парад в честь окончания блокады? https://t.co/vr6Comsewq — Илья Варламов (@varlamov) 26 січня 2019 р.

"Парадов на костях не бывает. Им осталось только парад в Беслане устроить, прости Господи, детский утренник, в честь освобождения школы", "Блокада была одним из самых страшных событий Войны. Хуже был только разве Холокост. Но парад – это совершенно не тот способ, которым стоит чтить память сотен тысяч простых людей, погибших от голода. Это скорее пляска на костях, марш в Освенциме, как сравнили где-то", – отметили пользователи.

В Санкт-Петербурге проходит парад в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда.Видео: Телеканал "Санкт-Петербург"/ТАСС https://t.co/kvjwlRFMMl — ТАСС (@tass_agency) 27 січня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Германии возмутились торжествами по случаю годовщины блокады Ленинграда с воссозданием обстановки тех времен.

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