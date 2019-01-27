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''Пляски на костях'': военный парад в честь снятия блокады Ленинграда разозлил россиян

4.1тЧитать материал на украинском

В Санкт-Петербурге 27 января прошел военный парад в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, что вызвало негодование в сети.

Как сообщает ТАСС, "торжественное мероприятие" состоялось на Дворцовой площади, где под военный марш прошли более 2,5 тыс. военнослужащих (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Начался парад с минуты молчания, после чего прошли курсанты военный вузов, одетые в форму моряков 1940-х годов с оружием. Не обошлось на "торжестве" без присутствия председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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Также по площади проехалась колонна военной технику, возглавил которую танк Т-34. Также проехались боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр", "УАЗ", "Тайфун", артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня "Торнадо", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", а также оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

''Пляски на костях'': военный парад в честь снятия блокады Ленинграда разозлил россиян

В сети с негодованием откликнулись на мероприятие, назвав его плясками на костях. Ведь, к сравнению, в Израиле в день памяти Холокоста люди не выходят на торжественные мероприятия, так как это день скорби. На улице звучит две минуты сирена, а жители останавливаются и молчат, пока не затихнут звуки. И лишь после этого все расходятся по своим делам.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция "Яблоко") Борис Вишневский в блоге на "Эхо Москвы" напомнил, что только по официальный данным блокада Ленинграда унесла около 700 тысяч жизней.

''Пляски на костях'': военный парад в честь снятия блокады Ленинграда разозлил россиян

"В последние годы он все больше превращается в праздник начальства, хлопочущего лицами так, как будто бы это они защищали осажденный Ленинград или прорывали блокаду, сражаясь на фронте", – возмутился он.

Вишневский отметил, что против проведения парада выступили многие: ученые, писатели, журналисты, общественные деятели, которые потребовали остановить "кощунственный карнавал и начать вести себя так, как следует вести себя в городе, с достоинством перенесшем тяжелейшие испытания".

"Никто не устраивает военные парады в день памяти жертв Холокоста — который отмечают тоже 27 января, когда в 1945 году Советская армия освободила Освенцим. И у ворот Освенцима или Майданека не устраивают в этот день "инсталляции", устанавливая макеты газовых камер и одевая актеров в униформу узников", – подчеркнул депуатат.

"Насколько уместен военный парад в честь окончания блокады?", "Вы хоть понимаете, что такое была Блокада? Люди ели крыс, котов, убивали одних своих детей, чтобы ими накормить оставшихся. Праздник и парад в честь этого?", "Лучше бы эти деньги ветеранам отдали", – возмутились в сети.

''Пляски на костях'': военный парад в честь снятия блокады Ленинграда разозлил россиян
''Пляски на костях'': военный парад в честь снятия блокады Ленинграда разозлил россиян
''Пляски на костях'': военный парад в честь снятия блокады Ленинграда разозлил россиян

"Парадов на костях не бывает. Им осталось только парад в Беслане устроить, прости Господи, детский утренник, в честь освобождения школы", "Блокада была одним из самых страшных событий Войны. Хуже был только разве Холокост. Но парад – это совершенно не тот способ, которым стоит чтить память сотен тысяч простых людей, погибших от голода. Это скорее пляска на костях, марш в Освенциме, как сравнили где-то", – отметили пользователи.

''Пляски на костях'': военный парад в честь снятия блокады Ленинграда разозлил россиян
''Пляски на костях'': военный парад в честь снятия блокады Ленинграда разозлил россиян
''Пляски на костях'': военный парад в честь снятия блокады Ленинграда разозлил россиян

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Германии возмутились торжествами по случаю годовщины блокады Ленинграда с воссозданием обстановки тех времен.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияСанкт-Петербург
Теги
видеосоцсети
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Васильичь Козимир
Васильичь Козимир
Как же я рад, что этих фашистских недобитков корежит, как чертей от ладана. Мы праздновали, празднуем и будем праздновать свои победы! Кого евреи освобождали, хоть один лагерь? Вот у них и скорбь, а у нас победа!
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5
0
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Украинским де...ам не понять что парад в честь СНЯТИЯ блокады (избавления от ужасов вызванных блокадой) не является "танцем на костях". Видимо укр. деб...м не помнящим свою историю не дано понять что снятие блокады позволило избежать еще большего количества невинных жертв и приблизило победу над нацизмом
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3
1
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Луцюк Виталий, Сколько умных мыслей в твоих словах. Настоящий рагуль. Предлагаю тебе говна в рот набрать и плюнуть в монитор, это будет твоя ответка за агрессию России
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Крымчанин Юрий, Ты тупой недоразвитый тролль-3.14дарас! Вот так!
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0
2
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
В Британии выразили мнение, что конфликт в Донбассе можно решить быстрее, если на выборах президента Украины победит более дружественно настроенный к России кандидат. Такие выводы содержатся в докладе специалистов библиотеки палаты общин Великобритании. Украину давно пора делить, как государство она не сложилась.
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хахол andrew
хахол andrew
Стук Кастрюль, Мнение библиотекарей говоришь? Улыбнуло. А мнение сантехников Палаты Общин не спрашивали? По поводу раздела: свою лишнею хромосому модели, гляди и узнаешь рашку в будущих делениях атомов.
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andrei andrei
andrei andrei
Луцюк Виталий, заткни ебло, тварь толстомордая.
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