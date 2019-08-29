В то время как свой собственный дом в буквальном (сибирские пожары) и переносном (московские протесты) смыслах в огне, на международном поприще Владимиру Путину только и остается как потирать руки с удовлетворением мурлыча. То российскую делегацию возвращают в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, вопреки собственному уставу, то итальянский вице-премьер Маттео Сальвини призывает снять европейские санкции против Путина, то Дональд Трамп в очередной раз бодается головой со всем американским политикумом, требуя нормализации отношений с Москвой.

Так, успев встретиться, уже я сбился со счету сколько раз, Трамп и Путин полным ходом готовятся к очередному полюбовному саммиту, возможно даже в Вашингтоне. В начале этого года были сняты санкции против дерипасковского "Русала". Ну и наконец, вишенкой на торте для Вовы стал демарш, который устроил американский президент на саммите G7 во французском местечке Биарриц. Как эвфемистически охарактеризовал эту беседу сам Трамп, дискуссия, вызванная его призывом вернуть Россию в число Большой Семерки, таким образом сделав из нее опять Восьмерку, была "оживленной".

Дональд Трамп Радио Свобода

Так и не убедив своих коллег по развитому миру в своевременности этой затеи, Трамп пригрозил, что все равно пригласит Путина на саммит в 2020 году, который, возможно, будет проходить на роскошной флоридийской вилле Трампа Mar-a-Lago. И это при том, что от российской стороны, по признанию самих американцев, подобной просьбы не поступало! Тем не менее, это будет вполне в силах американского лидера, учитывая, что приглашающая сторона формируют список гостей.

Таким образом, когнитивный диссонанс политического Брюсселя и Вашингтона продолжается и крепчает: с одной стороны, Конгресс принимает очередной пакет санкций (какой бы он ни был символичный и некусающий) по делу отравления Скрипалей, а с другой - готовится к визиту Путина на следующий саммит G7. С одной стороны, гостящие недавно в Киеве спецпредставитель ГосДепа Курт Волкер (с которым мне удалось пообщаться) и Секретарь Национальной Безопасности Джон Болтон в унисон заявляют о том, что "ні в кого не має ілюзій, про те, що робить Росія в Україні, ні в кого не має сумнівів, що це агресія. І саме тому США нині провадять найбільш жорстку політику щодо Росії за останні роки”, а с другой стороны снимаются санкции с крупного российского алюминевого концерна. С одной стороны, G7 отказывается вернуть Россию в свое лоно, а Европа сохраняет санкции, а с другой Эммануэль Макрон улыбается Путину и обещает "изобрести архитектуру безопасности и доверия между Европейским союзом и Россией, где Франция сыграет свою роль сполна".

При отсутствии очередных сколь-либо значимых провокаций со стороны Путина, логично пророчествовать продолжение и ускорение этой оттепели. Подобно воде, точащей лежачий камень, real politik и право сильного продолжат вытеснять идеалы международного права и прав человека в отношениях все более аморфного Запада с Москвой. Во имя восстановления диалога, нормализации отношений, и во избежание войны.

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