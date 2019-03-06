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"Пи**ец, сейчас разъ**ошим яхту!" Появилось новое видео с пьяными российскими моряками в Южной Корее

4.3тЧитать материал на украинском

Вторая часть видео столкновения российского сухогруза SEAGRAND с мостом в Южной Корее доказывает, что моряки были пьяны.

"Вот до чего доводит алкоголь", - говорят члены экипажа на записи с камер видеонаблюдения, распространенной в сети.

"- Пи**ец, мы не вывернем, мы сейчас разъ**ошим яхту! - Мож пронесет? – Да х*й там! Помогите кто-ни будь боцману, че он там один с концом этим еб*тся?" - слышны разговоры российских моряков перед столкновением.

Внимание! Видео 18+

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Напомним, что по сообщению корейской береговой охраны, площадь повреждения путепровода составила около 25 квадратных метров. Во время допроса выяснилось, что капитан имел повышенное содержание алкоголя в крови (0,86 промилле при допустимых 0,3 промилле). Также стало известно, что за 40 минут до столкновения судно задело круизный лайнер в порту Пусана.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за того, что построенный оккупантами через Керченский пролив Крымский мост слишком низкий, специалисты опасаются, что подобная ситуация может повториться в Черном море.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Южная Корея
Тег
Новости России
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Ну, везде бухие русские алкоголики засветяться..
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
А на хрена их так далеко услали? Нужно было в Азове потренировать.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Воронов Сергей, да,правильно..На Азове,возле Крымського моста..Что бы сваи нахер посносили.....
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минин евген
минин евген
ах-ха-ха-ха, жопорукое кацапьё! а все помнять видео где сруцкие свиньи в море проебали дорогущие трубы для нефтепровода?
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