"Пи**ец, сейчас разъ**ошим яхту!" Появилось новое видео с пьяными российскими моряками в Южной Корее

Вторая часть видео столкновения российского сухогруза SEAGRAND с мостом в Южной Корее доказывает, что моряки были пьяны.

"Вот до чего доводит алкоголь", - говорят члены экипажа на записи с камер видеонаблюдения, распространенной в сети.

"- Пи**ец, мы не вывернем, мы сейчас разъ**ошим яхту! - Мож пронесет? – Да х*й там! Помогите кто-ни будь боцману, че он там один с концом этим еб*тся?" - слышны разговоры российских моряков перед столкновением.

Внимание! Видео 18+

Появилось новое видео как пьяные российские моряки протаранили яхту и мост южнокорейском Пусане 😂 Осторожно, много мата pic.twitter.com/yrN0E8CS90 — Львовский метрополитен (@natohawks) 6 марта 2019 г.

Напомним, что по сообщению корейской береговой охраны, площадь повреждения путепровода составила около 25 квадратных метров. Во время допроса выяснилось, что капитан имел повышенное содержание алкоголя в крови (0,86 промилле при допустимых 0,3 промилле). Также стало известно, что за 40 минут до столкновения судно задело круизный лайнер в порту Пусана.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за того, что построенный оккупантами через Керченский пролив Крымский мост слишком низкий, специалисты опасаются, что подобная ситуация может повториться в Черном море.

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