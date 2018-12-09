Переворот или бунт: Чубаров назвал два сценария уничтожения Путина

Президент России Владимир Путин может лишиться власти в результате "дворцового переворота" своих близких соратников, или из-за массовых протестов россиян.

Такое мнение в эфире ATR высказал народный депутат, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Есть два сегмента российского общества, которые могут вынудить Путина развернуться, а если он не согласится, просто его физически уничтожить. Это его ближайшее окружение, особенно бизнес-окружение, которому уже страшно терять десятки миллиардов долларов, которые они за эти годы смогли сконцентрировать в своих руках. И это население, если оно поднимется на бунт", – заявил он.

При этом Чубаров уверяет, население может взбунтоваться лишь в том случае, если условия существования будут невыносимыми.

"Это должен быть бунт таких крайне недовольных своим правительством людей. Поэтому Россия благодаря санкциям должна прийти к абсолютному экономическому упадку, чтобы население сказало, что такая власть его не устраивает", – отметил нардеп.

Смотрите видео по теме

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению известной журналистки Ларисы Волошиной, Российская Федерация может повторить сценарий развала СССР. Возвращение аннексированного Крыма должно стать отправной точкой в этом процессе.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.