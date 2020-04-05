Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев настаивал на возможности для РФ первой наносить ядерные удары.

Соответствующие нормы он предлагал внести в концепцию национальной безопасности страны. Об этом в интервью изданию "Гордон" заявил бывший советник президента РФ Владимира Путина, экономист Андрей Илларионов.

Патрушев, по его мнению, является самым опасным из всех лиц, приближенных к Путину.

Николай Патрушев и Владимир Путин 24СМИ

"Николай Платонович исповедует теорию превентивной ядерной войны. Андрей Андреевич занимался этим неоднократно в течение многих лет, по его мнению, Николай Платонович Патрушев настаивал на изменении концепции национальной безопасности для того, чтобы туда включить юридическую возможность нанесения Российской Федерацией первой ядерного удара, в том числе по неядерным государствам. Надо сказать, что в этой дискуссии даже Путин оказался на стороне... я бы сказал, "голубей", – сказал Илларионов.

Вероятно, под "голубями" он подразумевает политиков, выступающих за более мягкие методы, по аналогии с американскими "ястребами".

Экономист подчеркнул, что на тему доктрины в окружении Путина была борьба и эти предложения Патрушева в окончательный текст документа не вошли.

"Но Патрушев настаивал на этом. Понятно, что у Патрушева и [директора ФСБ Александра] Бортникова, как у людей из ФСБ и КГБ, – скажем мягко – ограничений по используемому инструментарию нет", – добавил Илларионов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Андрей Илларионов заявил: то, что президент России Владимир Путин якобы хочет избавиться от оккупированного украинского Донбасса, – миф.

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