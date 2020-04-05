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5 апреля • обновлено в 23:48
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Илларионов признался, как в России хотели ударить ядерным оружием

5.6т
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев настаивал на возможности для РФ первой наносить ядерные удары.

Соответствующие нормы он предлагал внести в концепцию национальной безопасности страны. Об этом в интервью изданию "Гордон" заявил бывший советник президента РФ Владимира Путина, экономист Андрей Илларионов.

Патрушев, по его мнению, является самым опасным из всех лиц, приближенных к Путину.

Николай Патрушев и Владимир Путин

Николай Патрушев и Владимир Путин

24СМИ

"Николай Платонович исповедует теорию превентивной ядерной войны. Андрей Андреевич занимался этим неоднократно в течение многих лет, по его мнению, Николай Платонович Патрушев настаивал на изменении концепции национальной безопасности для того, чтобы туда включить юридическую возможность нанесения Российской Федерацией первой ядерного удара, в том числе по неядерным государствам. Надо сказать, что в этой дискуссии даже Путин оказался на стороне... я бы сказал, "голубей", – сказал Илларионов.

Вероятно, под "голубями" он подразумевает политиков, выступающих за более мягкие методы, по аналогии с американскими "ястребами".

Экономист подчеркнул, что на тему доктрины в окружении Путина была борьба и эти предложения Патрушева в окончательный текст документа не вошли.

"Но Патрушев настаивал на этом. Понятно, что у Патрушева и [директора ФСБ Александра] Бортникова, как у людей из ФСБ и КГБ, – скажем мягко – ограничений по используемому инструментарию нет", – добавил Илларионов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Андрей Илларионов заявил: то, что президент России Владимир Путин якобы хочет избавиться от оккупированного украинского Донбасса, – миф.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Тема
Российская военная угроза
Персоны
Николай Патрушев Владимир Путин Андрей Илларионов
Место
Россия
Теги
ядерное оружие политика Новости России
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Ха ха ха, это тот самый экономист что устроил дефолт в 98м. Ну для Украины специалист что надо. Тоже открыл Америку, это ни для кого не секрет.
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
"возможности для РФ первой наносить ядерные удары."... Вы ,клоуны, живете только потому, что вам позволяют жить.... пока позволяют.....
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Слобожанский Артем
Слобожанский Артем
Чистяков Шурик, шустик и Ко,ты билет на Марс купило????Или ты думаешь,что вам,как тараканам ,в ядерном пепле выжить позволят?????А---)))))вам же всем билеты в рай ваш гуру забронировал,но не обольщайтейсь,в раю бабло не берут,так шо все в котел пойдете
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
"в России хотели ударить ядерным оружием"... От укрожурналистики кровь из глаз
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