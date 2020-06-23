Патриарх Кирилл 'сердечно поздравил' с днем нападения Германии на СССР

Глава Русской православной церкви, патриарх Кирилл поздравил российских военных с 79-й годовщиной нападения нацистской Германии на СССР.

Патриарх вместе с главой РФ Владимиром Путиным выступил на церемонии открытия мемориального комплекса "Дорога памяти".

Обращаясь к военным, он заявил: "Со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем всех вас сердечно поздравляю".

Как писал OBOZREVATEL, накануне президент Украины Владимир Зеленский высказался о поездке на военный парад к Владимиру Путину, который проведут 24 июня. Он подчеркнул, что не поехал бы в Москву, даже если бы был приглашен.