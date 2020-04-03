Пандемия коронавируса ускорит уход Путина – сокурсник президента РФ

Бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ по институту КГБ Юрий Швец заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 может приблизить уход Владимира Путина с поста главы Кремля.

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Это может произойти вследствие обвинения российского президента в умышленном занесении коронавируса в Китай, чтобы снять себя ответственность перед миром за вспышку опасной пандемии. Об этом он сказал в интервью изданию "Гордон".

Если российские спецслужбы намеренно занесли коронавирус в китайский Ухань, это станет шансом для "преемников" убрать Путина.

"Еще месяц назад я высказал мнение, что ближайшее окружение сливает Путина и может имитировать "большую войну", чтобы сместить его и заслужить прощение Вашингтона за все "грехи". А с коронавирусом и имитировать ничего не надо. Пандемия нанесет человечеству удар, сопоставимый с ограниченной ядерной войной. Если спецслужбы РФ целенаправленно занесли вирус в Ухань – это шанс для "преемников" убрать Путина. Осталось только обвинить его в злодействе", – заявил Швец.

Владимир Путин

По его словам, такой сценарий вполне вероятен, так как президент РФ "достал всех, за исключением, возможно, ближайшего окружения".

"Если, как утверждает профессор Соловей, среди "преемников" Путина есть люди, обуреваемые мессианством, сейчас для них самое время действовать. Более благоприятный момент найти трудно", – отметил бывший разведчик.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец считает, что коронавирус COVID-19 был занесен в китайских Ухань из России.

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