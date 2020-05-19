"Путину грозит расправа": озвучен сценарий вывода президента РФ из власти

Окружение президента России Владимира Путина может "пролить кровь", чтобы убрать его из власти.

Такой сценарий допускает бывший советский разведчик и сокурсник российского президента по институту КГБ Юрий Швец в интервью "Гордону". Он отметил, что Путина окружают люди, которые "пришли к власти на крови".

"Зная тех людей, которые его окружают: они пришли к власти через террористические акты в Москве в 1999 году; зная, сколько за ними убийств, совершенных в начале 90-х в Петербурге, когда шли гангстерские войны, и дальше, когда они были у власти... то есть там пробы некуда ставить, – вот только поэтому я допускаю, что они могут додуматься пролить кровь", – отметил он.

При этом Швец считает, что такой сценарий маловероятен. По его словам, куда проще объявить Путина неспособным выполнять дальнейшие функции.

"В принципе, зачем ее проливать? Ну заболел человек... Кстати, утечки, которые достаточно давно делаются в России и вбрасываются в информационное пространство о том, что Путин очень сильно заболел, скоро нас покинет, (у него возникли) непреодолимые обстоятельства личного характера, подразумевающие, естественно, какое-то заболевание, – все они достаточны для того, чтобы объявить его неспособным выполнять дальнейшие функции – и все. Все грехи, которые накопились сейчас, все проблемы, которые накопились, на Путина могут быть свалены. И это наилучший козел отпущения, которого сейчас можно найти в России", – считает Швец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юрий Швец озвучил несколько вариантов бескровной смены власти в России.

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