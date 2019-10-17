Отпросилась с урока: в России ученица наложила на себя руки прямо в школе

В российском городе Новосибирск школьница покончила с собой прямо во время уроков. Она наложила на себя руки в туалете учебного заведения, отпросившись у педагога с занятия.

Погибшей было 15 лет, она училась в 9 классе, пишут "РИА Новости" со ссылкой на источники в местной полиции.

Представитель Следкома РФ по Новосибирской области сообщил, что трегедия произошла в одной из школ Советского района. Правоохранители открыли уголовное производство, но обстоятельств смерти ребенка не раскрывают.

"В настоящее время следователи СК работают на месте, устанавливаются обстоятельства происшествия, изучаются условия жизни несовершеннолетней, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти", – заявили в СК.

Ученица наложила на себя руки в школе Twitter Лента

Как писал OBOZREVATEL, в Шанхае (Китай) 6 сентября 13-летний украинец выпрыгнул из окна квартиры в многоэтажке. На руке Иван Лю написал, что он – жертва шанхайского образования. По предварительной информации, мальчик страдал от буллинга в школе.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.