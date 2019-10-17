Главная Новости
17 октября • обновлено в 09:55
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Отпросилась с урока: в России ученица наложила на себя руки прямо в школе

587 Читать материал на украинском

В российском городе Новосибирск школьница покончила с собой прямо во время уроков. Она наложила на себя руки в туалете учебного заведения, отпросившись у педагога с занятия.

Погибшей было 15 лет, она училась в 9 классе, пишут "РИА Новости" со ссылкой на источники в местной полиции.

Представитель Следкома РФ по Новосибирской области сообщил, что трегедия произошла в одной из школ Советского района. Правоохранители открыли уголовное производство, но обстоятельств смерти ребенка не раскрывают.

Новости
После просмотра фильма "Джокер": во Львове произошло страшное самоубийство

"В настоящее время следователи СК работают на месте, устанавливаются обстоятельства происшествия, изучаются условия жизни несовершеннолетней, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти", – заявили в СК.

Ученица наложила на себя руки в школе

Ученица наложила на себя руки в школе

Twitter Лента

Как писал OBOZREVATEL, в Шанхае (Китай) 6 сентября 13-летний украинец выпрыгнул из окна квартиры в многоэтажке. На руке Иван Лю написал, что он – жертва шанхайского образования. По предварительной информации, мальчик страдал от буллинга в школе.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel