Отобрали землю и расставили мины: в Крыму для Путина построили тайный особняк. Фото

В оккупированном Россией Крыму на территории так называемых госдач и пансионатов для руководства РФ возводят новые объекты, из-за чего крымчан лишают права собственности.

Как сообщает "Проект", на захваченных территориях строят ледовые арены, бассейны и зоны отдыха.

"На территории одной из госдач недалеко от Фороса возводят большую ледовую арену и татами. Строители и сотрудники госдачи уверены: это все делается специально для президента России Владимира Путина, любителя хоккея и дзюдо. Тем более что татами строили как раз к его визиту на полуостров", – говорится в публикации.

Также на территории реконструировали бассейны, сауны и купели спа-комплекса , отремонтировали систему вентиляции и кондиционирования, построили общежитие для персонала на 60 койко-мест. Вся госдача окружена высоким забором, и закрывает доступ к морю.

Дача для Медведева "Проект"

Госдача для Путина "Проект"

Дача для сотрудников ФСБ "Проект"

Сообщается, что на соседней госдаче, на которой до аннексии отдыхали украинские президенты, в 2014 году видели премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Там строители обновили СПА-комплекс с бассейнами, контрастными купелями, паровыми банями и саунами.

Также на украденном полуострове появилась дача для высших чиновников ФСБ и ФСО. Для российских силовиков оборудовали гранитную набережную, парк с редкими деревьями, три вертолетные площадки на скалах и одна в море на сваях.

Объект ФСБ – самый охраняемый в Крыму. Идущий вдоль трассы шестиметровый забор – лишь первый контур, за ним еще один. Между заборами ходит вооруженный патруль. На территории больше сотни камер, у забора – сигнальные мины-ловушки, на видовых площадках – посты наблюдения.

Подозрительные объекты – яхты или лодки – перехватывает охрана на гидроциклах, а любопытных, фотографирующих дачу с берега, фиксирует беспилотник.

Дача для спецслужб РФ "Проект"

Забор госдач "Проект"

Ледовый дворец для Путина "Проект"

Отмечается, что из-за строительства новых объектов, местные жители боятся потерять свое жилье. Ведь в декабре 2016 года по приказу ФСО России вокруг госдач была установлена охранная зона шириной 1 км. Из-за этого жители соседних сел теперь не могут зарегистрировать свои дома и землю в Росреестре.

"Местные жители боятся, что их выгонят из домов. Крымский Росреестр по просьбе ФСБ перестал регистрировать права собственности на дома и землю в близлежащем поселке. Теперь недвижимость нельзя ни продать, ни завещать, ни подарить, и суды не помогают", – пишет издание.

Крымчанин Игорь Петренко рассказал, что в 2013 году от властей он получил землю. В 2016 году оккупационные власти Ялты даже разрешили приватизацию, но Росреестр не регистрирует права на участок.

Житель села Олива Сергей Кабак рассказал, что купил участок в 2002 году, разработал проект дома и получил разрешение на строительство. В 2016 году ялтинские "власти" ввели дом в эксплуатацию, присвоили ему адрес, но в оформлении прав собственности ему отказали.

"Земля под домом моя, ее я успел зарегистрировать в 2015 году, когда (охранной) зоны еще не было, а дом не мой", – пожаловался он.

Крымчанин добавил, что все судебные инстанции в России он уже прошел, теперь подает в Европейский суд по правам человека.Туда подали иски уже шесть жителей Оливы.

Закрытая территория "Проект"

Крымчане жалуются на оккупантов "Проект"

Как сообщал OBOZREVATEL, вдоль береговой линии поселка Олива на Южном берегу аннексированного Россией Крыма разместились российские военные корабли и катера береговой охраны.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.