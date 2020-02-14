Отец лупил палкой и хотел избавиться: всплыли жуткие факты о детстве Путина

Отчим нынешнего президента России Владимира Путина сильно избивал его. По словам соседей, его "лупили палкой и рукой".

Подробности о детстве российского лидера рассказала польская журналистка Кристина Курчаб-Редлих автор книги "Вова, Володя, Владимир. Тайны России Путина" в интервью "Белсат". Журналистка почти 15 лет работала в России, за расследования ее номинировали на Нобелевскую премию мира. По ее словам, ситуация обострилась после того, как мать Путина забеременела от отчима.

"До поры до времени это еще можно было как-то пережить, но потом уже нет. Во-первых, этот отец его просто ужасно бил. Он выпивал и лупил палкой и рукой до такой степени, что соседи, которых расспрашивали журналисты потом грузинские, даже российские, рассказывали о том, до какой степени Вова был там заброшенный, бедный. Некоторые ему помогали. Но вы не можете себе представить, что такое внебрачный сын на Кавказе – и для матери, и для ребенка. Он был там очень несчастным", – рассказала журналистка.

Когда Владимир подрос, он записался на самбo, самооборону без оружия, где есть элементы дзюдо, чтобы быть в силах защитить себя.

"Даже потом я спрашивала знакомого, который был его другом там в Грузии, о том, чем они занимались. Прежде всего он говорил: "Вовчик очень любил драться". Он был молчаливый, очень замкнутый, все так говорят. Он был очень одинокий и голодный очень часто, очень плохо одетый. Все, что его радовало, это рыбалка", – рассказала журналистка.

Владимира Путина в детстве били

Она добавила, что Путин ловил рыбу в той же реке, в которой ловил ее Сталин. Это река Кура.

"Вообще они были недалеко. Сталин из Гори, а Метехи в 30 километрах от Гори. Когда он еще там жил, в каждом доме был портрет Сталина. Так что он смотрел на этот портрет с самого детства", –подчеркнула журналистка.

По ее словам, отчим Осепашвили до такой степени хотел от него избавиться, что даже его сестра вывезла ребенка в Тбилиси к какому-то бездетному полковнику – и Вера Николаевна поняла, что там ему не жить.

"Нехотя она отвезла его обратно к своим родителям в Терехино, где был их дом. Когда она с ним расставалась, то никогда не думала, что расстается на всю жизнь. Вера Николаевна вспоминает, что он рыдал, был очень несчастный. Она всегда добавляет: "Я так не хотела возвращаться в Грузию, я так хотела учиться, но там уже были дети", – добавила Курчаб-Редлих.

Матери Путина пришлось оставить его под Уралом и вернуться в Грузию. Тогда дедушка и бабушка решили, что ребенка хватит перебрасывать.

"Этот город был полон Путиных. У них были бездетные родственники в Ленинграде в возрасте. Эта женщина, жена их родственника Путина очень хотела ребенка", – сообщила журналистка.

После этого Владимира в возрасте 10 лет переслали в Ленинград.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в биографии Путина нашли внезапные "белые пятна". В Кремле запутались, говоря о родителях главы РФ.

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