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Осужденная в России студентка написала письмо украинскому консулу и поплатилась: в чем суть

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Осужденную студентку из Дагестана Саиду Халикову, которая с 2015 года отбывает наказание в женской ИК-28 г. Ленинск Волгоградской области России, поместили в ШИЗО. Так девушку наказали за то, что она написала письмо в посольство Украины.

Подробности изданию "МБХ-медиа" рассказала ее мать Разият Исабемкова. По словам женщины, в письме консулу содержалась просьба принять Халикову в Украине после ее освобождения. Она также указала, что перед закрытием Саиды в ШИЗО письмо изъяли.

"Дочери осталось сидеть девять месяцев, но я очень боюсь, что они ее доведут. К ней регулярно приезжают оперативники, оказывают на нее давление и пугают, что, когда она выйдет из колонии, ей, чтобы снова не оказаться за решеткой, придется зашивать карманы, снова посадят", – рассказала она.

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Саида Халикова

Саида Халикова

МБК-медиа

Напомним, уроженка Дагестана в декабре 2015 года была осуждена Московским военным судом к 5,5 годам лишения свободы якобы за финансирование запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. В апреле 2016 срок уменьшили к 5 годам.

Как сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на версию обвинения, Халикова якобы перечислила 43 тысячи рублей на помощь террористам. Но, как утверждает сама осужденная, она была уверена, что деньги собирались на лечение нуждающимся, а также на адвокатов и передачи мусульманам, которые оказались за решеткой.

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Саида Халикова (справа) с мамой Разият Исабековой и братом Ибрагимом. Новокаякент, 1990-е годы

Саида Халикова (справа) с мамой Разият Исабековой и братом Ибрагимом. Новокаякент, 1990-е годы

Радио Свобода

Роковую роль в ее судьбе, по информации "Радио Свобода", сыграла Дарья Ицанкова, вдова Вильяма Плотникова – боксера из Тюменской области с канадским паспортом, которого силовики убили в ходе спецоперации в Дагестане в 2012 году. Именно она сначала войдя в доверие, а потом уже угрожая и шантажируя, заставила девушку произвести роковой платеж.

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Саида Халикова страдает анемией, вегето-сосудистой дистонией и весит 42 килограмма при росте 1,65 см. Девушка много лет страдает заболеваем крови и не получает в колонии медицинской помощи, хотя ранее ее адвокаты добились для нее амбулаторного медицинского обследования, сказано в сообщении. Соответствующая жалоба была отправлена в Европейский суд по правам человека.

Кроме того, мать Халиковой жаловалась на то, что дочь слишком далеко отбывает наказание и она с трудом может реализовать свое право на свидание с ней. Женщина является инвалидом и получает минимальные выплаты, которых не хватает на билеты.

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"Заключенных часто отправляют в колонии, удаленные от места жительства их близких родственников. Перевозка осужденных происходит в “конвейерном режиме”, так как законодательство уполномочивает ФСИН единолично принимать подобные решения”, – рассказал адвокат Руслан Мацев.

Он также отметил, что существующая практика дискриминирует женщин-заключенных. "Это связано с тем, что женские колонии располагаются не в каждом регионе, поэтому женщины, как правило, отбывают наказание еще дальше от дома”, – пояснил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 24 пленных украинских моряков, захваченных россиянами, признали политическими заключенными и военнопленными. Указано, что инцидент в Керченском проливе является международным военным конфликтом, а России запрещено препятствовать мирному проходу судов прибрежных государств.

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Место
РоссияВолгоград
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