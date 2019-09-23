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23 сентября • обновлено в 10:09
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"Останутся без Донбасса!" В России пригрозили Украине из-за "формулы Штайнмайера"

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Скандальный российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Украина может потерять Донбасс.

Об этом политик сообщил в Twitter, комментируя "формулу Штайнмайера".

"Порошенко спутал: не существует никакой "формулы Зеленского", ибо она неотличима от замыслов Порошенко. А "формула Штайнмайера" существует: она вытекает из Минских соглашений и предполагает особый статус для Донбасса. Киев не хочет ее принять? Останется без формулы и без Донбасса", – написал он.

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Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что "формулы Штайнмайера" не существует. Он отметил, что якобы позиции по организации исключительно политического процесса без обсуждения безопасности составляющей – это выдумки президента России Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведения выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может требовать особого статуса для Донбасса.

  • Только когда "особый статус" будет закреплено в Конституции, Украина получит контроль над границей.

  • Фактически "план Штайнмайера" узаконивает "Л/ДНР" в составе Украины, но в то же время у Киева не будет контроля над этими территориями.

  • Обсудить скандальную формулу Путин и Зеленский могут "нормандском саммите", который, как ожидается, состоится в сентябре.

  • 18 сентября российский "Интерфакс" сообщил, что Украина якобы отказалась подписывать обязательства о выполнении "формулы Штайнмайера", что касается урегулирования на Донбассе.

  • Однако глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на нее еще 2 сентября.

  • Вскоре была озвучена и позиция представителя Украины в Минске, второго президента Леонида Кучмы. Его прессекретарь заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Алексей Пушков
Место
Россия
Теги
Донбасс Формула Штайнмайера
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Блдь цапьё такое забавное, шестой год ватанам обещают принять их на РФию, а дальше галимых рузьке понтов дело не заходит
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Не "формула Штайнмайера"...а поза Штайнмайера для Украины....и Украина в неё раскарячится...не впервой!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украина готова к войне с росией! нету в мире сцык..вей армии чем росийская! смерть окупантам
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руденко евгений
руденко евгений
Кожедуб ruslan, ты идиот, или провокатор? или то и другое?
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