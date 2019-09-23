"Останутся без Донбасса!" В России пригрозили Украине из-за "формулы Штайнмайера"

Скандальный российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Украина может потерять Донбасс.

Об этом политик сообщил в Twitter, комментируя "формулу Штайнмайера".

"Порошенко спутал: не существует никакой "формулы Зеленского", ибо она неотличима от замыслов Порошенко. А "формула Штайнмайера" существует: она вытекает из Минских соглашений и предполагает особый статус для Донбасса. Киев не хочет ее принять? Останется без формулы и без Донбасса", – написал он.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что "формулы Штайнмайера" не существует. Он отметил, что якобы позиции по организации исключительно политического процесса без обсуждения безопасности составляющей – это выдумки президента России Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведения выборов в ОРДЛО , после чего Кремль может требовать особого статуса для Донбасса.

Только когда "особый статус" будет закреплено в Конституции, Украина получит контроль над границей.

Фактически "план Штайнмайера" узаконивает "Л/ДНР" в составе Украины, но в то же время у Киева не будет контроля над этими территориями.

Обсудить скандальную формулу Путин и Зеленский могут "нормандском саммите", который, как ожидается, состоится в сентябре.

18 сентября российский "Интерфакс" сообщил, что Украина якобы отказалась подписывать обязательства о выполнении "формулы Штайнмайера", что касается урегулирования на Донбассе.

Однако глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на нее еще 2 сентября.

Вскоре была озвучена и позиция представителя Украины в Минске, второго президента Леонида Кучмы. Его прессекретарь заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.

19 сентября во сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который якобы отказалась подписывать Украины на мирных переговорах в Минске.

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