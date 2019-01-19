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Опять опозорились: в России военные утопили в болоте боеприпасы на миллион

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В России руководство одной из воинских частей Петропавловск-Камчатского региона распорядилось выбросить в болото боеприпасы на 1,3 миллиона рублей.

Об этом сообщает пресс-служба главной военной прокуратуры РФ. Так, с личным составом части проводились занятия по стрельбе из стрелкового оружия, гранатометов и боевых машин.

Чтобы создать видимость качественного занятия, заместитель командира воинской части распорядился внести в ведомости сведения о выдаче завышенного количества боеприпасов. После этого их вывезли за пределы полигона и выбросили в болото.

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Опять опозорились: в России военные утопили в болоте боеприпасы на миллион

Ruinformer

Ведомость утвердил руководитель стрельб, а боеприпасы списаны как израсходованные. По оценке прокуратуры, государству причинен ущерб более чем на 1,3 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении военного имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети высмеяли военный парад, которым 13 января в Чите (Россия) встретили танки Т-34, вернувшиеся в РФ из Лаоса.

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Место
Россия
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Инна Дунайская
Инна Дунайская
Лучше тратить на военных вместо больниц: по числу больниц нынешняя Россия уже отстает от РСФСР 1932 года, а при нынешних темпах сокращения медицинской инфраструктуры, через 5 - 6 лет Россия может дойти до уровня Российской империи 1913 года
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Иванов Александр
Иванов Александр
Инна Дунайская, а по уровню подлости - даже сравнивать не с чем...
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