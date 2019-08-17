Опять не долетел: в России случилось очередное ЧП с самолетом

В России самолет L410 авиакомпании "Хабаровские авиалинии", который летел в Николаевск-на-Амуре, экстренно вернулся в Хабаровский аэропорт из-за ЧП.

Как пишет "КП", пилот вынужден был вернуться в аэропорт вылета – на борту сработала система оповещения о неисправностях двигателя.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России, решение о возврате в аэропорт отправления принял командир воздушного судна. На момент инцидента на борту находились 13 пассажиров, из которых трое несовершеннолетних, а также два члена экипажа.

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L410 авиакомпании "Хабаровские авиалинии"

Самолет приземлился благополучно, в результате случившегося никто не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России случился ряд аварийных инцидентов с самолетами из-за птиц. В частности, 16 августа рейс авиакомпании "Победа" задержали в аэропорту Минеральных Вод из-за попадания пернатого в один из двигателей самолета.

А 15 августа пассажирский самолет А-321 рейса Москва – Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жесткую аварийную посадку в поле рядом с аэропортом Жуковский (Подмосковье). Причиной стало столкновение лайнера со стаей чаек. Момент аварии был снят на видео.

Российские СМИ выяснили, что чайки могли прилететь туда с печально известных свалок (полигонов) в Раменском районе.

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