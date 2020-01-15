"Опять кровати в борделе переставляют?" Сеть отреагировала на внезапную отставку Медведева

Сеть бурно отреагировала на отставку российского правительства, о которой объявил премьер-министр Дмитрий Медведев, акцентировав, что это все – очередной план президента Владимира Путина.
Так, в социальных сетях после громкого заявления появились множество теорий. "Распоряжения Путина что-то поменять, были приняты к сведению еще до их появления. Д – дисциплина", – посмеялся украинский журналист Денис Попович.
Сеть отреагировала на внезапную отставку Медведева
Twitter Народный фронт
"Путин отправил в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым. Ну как оправил. Формально Медведев подал в отставку сам. Но мы же понимаем", – добавил в Telegram-канале его коллега Тарас Березовец.
Также отреагировал журналист Денис Гороховский. "Правительство РФ ушло в отставку. Они просто увидели, сколько зарабатывают их украинские коллеги, и отказались работать за те копейки, что им предлагает Путин", – написал он.
"А вообще, смотрите какая между нами огромная разница. Вот в РФ правительство ушло в отставку и все в шоке, полушепотом обсуждают, что же это значит. Многоходовка, готовят преемника, отвлекающий маневр. Соцсети кипят, работа стала, все заняты обсуждением. Если сейчас выйдет Гончарук и скажет, Кабмин распущен, то средняя реакция будет "Ой, вместо этих долбо*бов завтра других наберут, разницы никакой" и все продолжат заниматься своими делами", – добавил Гороховский.
В сети также появилось множество шуток и мэмов.
Правительство России подало в отставку.— Ехидные твиты (@_U_R_I_c) January 15, 2020
Одно из двух.
Или досрочные выборы и Медведев - президент в 2021-м.
Или Медведев замглавы Совбеза сейчас и президент в 2024-м.
При обоих сценариях Путин становится фактическим главой государства как премьер или глава Госсовета.
😹Правительство России в полном составе подало в отставку. Об этом сообщил Дмитрий Медведев.— ௵_Надежда (@nadezdanba) January 15, 2020
Опять решили кроватки в борделе переставить...
Путин: А подайте ка мне...— Народный фронт (@front_popular) January 15, 2020
Медведев: пальто? второе? пас? жалобу на ОБСЕ?
Путин: А подай-ка, Дима, в отставку. pic.twitter.com/nnMtKhDdTc
Медведев ушел— Nina 1⃣9⃣1⃣7⃣ (@nina_ninysha) January 15, 2020
Но почему не покидает ощущение, что задумана какая-то пакость?
Ведь за 20 лет очень хорошо научились "играть" в напёрстки с населением.
Теперь Медведев наконец выспится— Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) January 15, 2020
Теперь понятно почему Медведев пришёл слушать Путина в траурном галстуке. Был ознакомлен с сценарием.pic.twitter.com/JRLuualxBe— Аксиома (@Search_Veritas) January 15, 2020
Медведев и министр спорта Колобков покидают Дом Правительства РФ pic.twitter.com/NcwHVHH8Eb— #ВГИК (@vgikofficial) January 15, 2020
Правительство ушло в отставку#Медведев #ОнВамНеДимон pic.twitter.com/i6bjhf7sGR— Шерстяной Лисище (@NaughtyFox_ru) January 15, 2020
Короче выяснилось как всегда:— шило в стенку (@michaelnacke) January 15, 2020
20 лет всё в жопе, а виноват Медведев. А Путин будет править вечно.
Многоходовочка
Медведев грустно уходит в отставку pic.twitter.com/Ys6YTSeKC7— Kaa (@kaa__python) January 15, 2020
Медведев би лайк: pic.twitter.com/cOj824QtXm— сенатор из созвездия псов (@palto17) January 15, 2020
Путин и Медведев после послания. pic.twitter.com/o4BJzzus3t— Винстон Серый (@slavaserdyukov) January 15, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL:
Медведев заявил об отставке после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Президент собрался предложить ему должность замглавы Совбеза РФ.
Министры застыли на месте, услышав о роспуске Кабмина.
Новым премьер-министром России, вероятно, станет глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин.
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