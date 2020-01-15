"Опять кровати в борделе переставляют?" Сеть отреагировала на внезапную отставку Медведева

Сеть бурно отреагировала на отставку российского правительства, о которой объявил премьер-министр Дмитрий Медведев, акцентировав, что это все – очередной план президента Владимира Путина.

Так, в социальных сетях после громкого заявления появились множество теорий. "Распоряжения Путина что-то поменять, были приняты к сведению еще до их появления. Д – дисциплина", – посмеялся украинский журналист Денис Попович.

Сеть отреагировала на внезапную отставку Медведева Twitter Народный фронт

"Путин отправил в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым. Ну как оправил. Формально Медведев подал в отставку сам. Но мы же понимаем", – добавил в Telegram-канале его коллега Тарас Березовец.

Также отреагировал журналист Денис Гороховский. "Правительство РФ ушло в отставку. Они просто увидели, сколько зарабатывают их украинские коллеги, и отказались работать за те копейки, что им предлагает Путин", – написал он.

"А вообще, смотрите какая между нами огромная разница. Вот в РФ правительство ушло в отставку и все в шоке, полушепотом обсуждают, что же это значит. Многоходовка, готовят преемника, отвлекающий маневр. Соцсети кипят, работа стала, все заняты обсуждением. Если сейчас выйдет Гончарук и скажет, Кабмин распущен, то средняя реакция будет "Ой, вместо этих долбо*бов завтра других наберут, разницы никакой" и все продолжат заниматься своими делами", – добавил Гороховский.

В сети также появилось множество шуток и мэмов.

Правительство России подало в отставку.



Одно из двух.

Или досрочные выборы и Медведев - президент в 2021-м.

Или Медведев замглавы Совбеза сейчас и президент в 2024-м.



При обоих сценариях Путин становится фактическим главой государства как премьер или глава Госсовета. — Ехидные твиты (@_U_R_I_c) January 15, 2020

😹Правительство России в полном составе подало в отставку. Об этом сообщил Дмитрий Медведев.

Опять решили кроватки в борделе переставить... — ௵_Надежда (@nadezdanba) January 15, 2020

Путин: А подайте ка мне...

Медведев: пальто? второе? пас? жалобу на ОБСЕ?

Путин: А подай-ка, Дима, в отставку. pic.twitter.com/nnMtKhDdTc — Народный фронт (@front_popular) January 15, 2020

Медведев ушел

Но почему не покидает ощущение, что задумана какая-то пакость?

Ведь за 20 лет очень хорошо научились "играть" в напёрстки с населением. — Nina 1⃣9⃣1⃣7⃣ (@nina_ninysha) January 15, 2020

Теперь Медведев наконец выспится — Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) January 15, 2020

Теперь понятно почему Медведев пришёл слушать Путина в траурном галстуке. Был ознакомлен с сценарием.pic.twitter.com/JRLuualxBe — Аксиома (@Search_Veritas) January 15, 2020

Медведев и министр спорта Колобков покидают Дом Правительства РФ pic.twitter.com/NcwHVHH8Eb — #ВГИК (@vgikofficial) January 15, 2020

Короче выяснилось как всегда:



20 лет всё в жопе, а виноват Медведев. А Путин будет править вечно.



Многоходовочка — шило в стенку (@michaelnacke) January 15, 2020

Медведев грустно уходит в отставку pic.twitter.com/Ys6YTSeKC7 — Kaa (@kaa__python) January 15, 2020

Медведев би лайк: pic.twitter.com/cOj824QtXm — сенатор из созвездия псов (@palto17) January 15, 2020

Путин и Медведев после послания. pic.twitter.com/o4BJzzus3t — Винстон Серый (@slavaserdyukov) January 15, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

Медведев заявил об отставке после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Президент собрался предложить ему должность замглавы Совбеза РФ.

Министры застыли на месте, услышав о роспуске Кабмина.

Новым премьер-министром России, вероятно, станет глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин.

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