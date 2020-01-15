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15 января • обновлено в 23:02
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"Опять кровати в борделе переставляют?" Сеть отреагировала на внезапную отставку Медведева

1.5т
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Сеть бурно отреагировала на отставку российского правительства, о которой объявил премьер-министр Дмитрий Медведев, акцентировав, что это все – очередной план президента Владимира Путина.

Так, в социальных сетях после громкого заявления появились множество теорий. "Распоряжения Путина что-то поменять, были приняты к сведению еще до их появления. Д дисциплина", – посмеялся украинский журналист Денис Попович.

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Сеть отреагировала на внезапную отставку Медведева

Сеть отреагировала на внезапную отставку Медведева

Twitter Народный фронт

"Путин отправил в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым. Ну как оправил. Формально Медведев подал в отставку сам. Но мы же понимаем", – добавил в Telegram-канале его коллега Тарас Березовец.

Также отреагировал журналист Денис Гороховский. "Правительство РФ ушло в отставку. Они просто увидели, сколько зарабатывают их украинские коллеги, и отказались работать за те копейки, что им предлагает Путин", – написал он.

"А вообще, смотрите какая между нами огромная разница. Вот в РФ правительство ушло в отставку и все в шоке, полушепотом обсуждают, что же это значит. Многоходовка, готовят преемника, отвлекающий маневр. Соцсети кипят, работа стала, все заняты обсуждением. Если сейчас выйдет Гончарук и скажет, Кабмин распущен, то средняя реакция будет "Ой, вместо этих долбо*бов завтра других наберут, разницы никакой" и все продолжат заниматься своими делами", – добавил Гороховский.

В сети также появилось множество шуток и мэмов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Медведев заявил об отставке после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Президент собрался предложить ему должность замглавы Совбеза РФ.

  • Министры застыли на месте, услышав о роспуске Кабмина.

  • Новым премьер-министром России, вероятно, станет глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Владимир Путин Владимир Медведев
Место
Россия
Тег
Новости России
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