"Он не остановится": Каспаров рассказал, куда Путин пойдет войной

Президент России Владимир Путин обязательно продолжит свою агрессивную политику в мире и будет пытаться “держать за горло всю Европу”.

Следующим его шагом станет или аннексия Беларуси, или продолжение агрессии в Украине или даже начало гибридной войны против стран НАТО, сказал в интервью OBOZREVATEL российский оппозиционер Гарри Каспаров.

“Для Путина и его дружков внешняя агрессия становится единственным способом поддержания авторитета. Есть разные варианты, что они будут делать дальше – например, аннексируют Беларусь, продолжать агрессию в Украине или даже будут провоцировать страны НАТО. Аннексия Беларуси – самая реальная потому, что она будет бескровной. Путин гебешник, он не военный и не любит больших жертв. Да и население не готово такую войну поддерживать", – подчеркнул Каспаров.

Гарри Каспаров СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Касательно военного нападения на Украину, то, по его словам, это мало возможно, ведь Путин подошел к рубежу, когда любые его действия встретят там новый уровень отпора.

”Любое продвижение вглубь Украины будет сопряжено с несопоставимыми потерями. Украинская армия гораздо лучше к этому готова. Жители Харькова или южных областей не будут встречать россиян с цветами. В отчаянии Путин также может решится протестировать НАТО, будет ли он отвечать ему. Ну, и конечно, будет продолжать гибридные войны на Западе. С его точки зрения, это дает наибольшую выгоду", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, В России приказали армии Путина воевать по-новому.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.