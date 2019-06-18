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"Он не остановится": Каспаров рассказал, куда Путин пойдет войной

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Президент России Владимир Путин обязательно продолжит свою агрессивную политику в мире и будет пытаться “держать за горло всю Европу”.

Следующим его шагом станет или аннексия Беларуси, или продолжение агрессии в Украине или даже начало гибридной войны против стран НАТО, сказал в интервью OBOZREVATEL российский оппозиционер Гарри Каспаров.

“Для Путина и его дружков внешняя агрессия становится единственным способом поддержания авторитета. Есть разные варианты, что они будут делать дальше – например, аннексируют Беларусь, продолжать агрессию в Украине или даже будут провоцировать страны НАТО. Аннексия Беларуси – самая реальная потому, что она будет бескровной. Путин гебешник, он не военный и не любит больших жертв. Да и население не готово такую войну поддерживать", – подчеркнул Каспаров.

Гарри Каспаров

Гарри Каспаров

СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Касательно военного нападения на Украину, то, по его словам, это мало возможно, ведь Путин подошел к рубежу, когда любые его действия встретят там новый уровень отпора.

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”Любое продвижение вглубь Украины будет сопряжено с несопоставимыми потерями. Украинская армия гораздо лучше к этому готова. Жители Харькова или южных областей не будут встречать россиян с цветами. В отчаянии Путин также может решится протестировать НАТО, будет ли он отвечать ему. Ну, и конечно, будет продолжать гибридные войны на Западе. С его точки зрения, это дает наибольшую выгоду", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, В России приказали армии Путина воевать по-новому.

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Темы
Российская военная угрозаВойна
Персоны
Гарри КаспаровВладимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости РоссииБеларусьНАТОУкраина
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Golan Sim
Golan Sim
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ: майдановский каганат осуществляет переброску своих диверсионно-террористических подразделений натерритории восточноукраинских республик. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА: осуществление крупных диверсий, убийства высших представителей республиканской власти, а также простых граждан с целью устрашения и провокации на ответные действия защитников Донбасса. ЖЕЛАЕМАЯ ЦЕЛЬ: введение военного положения по всей стране с последующим сохранением действующего политического режима или приход к власти в Украине радикальных нацистских группировок. ВРЕМЯ НАМЕЧАЕМЫХ АКЦИЙ: с апреля по 30 августа.
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Golan Sim, бред... Совершенно не владеете политической ситуацией - не ваше это... Попробуйте себя в чём-то другом, более доступном для ваших умственных способностей.
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Следующим его шагом станет или аннексия Беларуси, или продолжение агрессии в Украине или даже начало гибридной войны против стран НАТО -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Гарик всё шизеет
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Поросёнков Петя, не Гарик, а путя... Ошиблись вы немножко.
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Надо же... Когда то был уважаемым человеком...
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Khruslov Alexey, в отличие от тебя, он всемирно известная и уважаемая Личность, чего о тебе никто и никогда не скажет.
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