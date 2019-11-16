Из-за "наполеона"-расчленителя из России пострадал еще один человек: новый поворот жуткой истории

Мать убитой в Санкт-Петербурге (РФ) аспирантки Анастасии Ещенко, которую расчленил ее преподаватель истории Олег Соколов, после похорон дочери на Кубани попала в больницу.

Об этом "РИА Новости" сообщил представитель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко. Похороны состоялись в субботу, 16 ноября.

"Думали сначала, ну, обморок... Но насчет реанимации разговора не было. В больнице она. Ее скорая забрала с кладбища... Спит, успокоили", – сказал Тарасенко.

Анастасия Ещенко и Олег Соколов

Мать жертвы КП

Напомним, девушку похоронили в закрытом гробу. На прощание пришли несколько сотен человек: знакомые семьи, соседи, представители местной власти. Они принесли много цветов. Фото и видео с похорон можно посмотреть по ссылке.

Похороны убитой Кубанские новости

Похороны убитой Интерфакс

Похороны убитой Живая Кубань

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