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16 ноября • обновлено в 19:35
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Из-за "наполеона"-расчленителя из России пострадал еще один человек: новый поворот жуткой истории

2.2т
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Мать убитой в Санкт-Петербурге (РФ) аспирантки Анастасии Ещенко, которую расчленил ее преподаватель истории Олег Соколов, после похорон дочери на Кубани попала в больницу.

Об этом "РИА Новости" сообщил представитель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко. Похороны состоялись в субботу, 16 ноября.

"Думали сначала, ну, обморок... Но насчет реанимации разговора не было. В больнице она. Ее скорая забрала с кладбища... Спит, успокоили", – сказал Тарасенко.

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Анастасия Ещенко и Олег Соколов

Анастасия Ещенко и Олег Соколов

Мать жертвы

Мать жертвы

КП

Напомним, девушку похоронили в закрытом гробу. На прощание пришли несколько сотен человек: знакомые семьи, соседи, представители местной власти. Они принесли много цветов. Фото и видео с похорон можно посмотреть по ссылке.

Похороны убитой

Похороны убитой

Кубанские новости

Похороны убитой

Похороны убитой

Интерфакс

Похороны убитой

Похороны убитой

Живая Кубань

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Тема
Криминал
Место
Россия
Теги
убийство похороны фотографии
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