Из-за "наполеона"-расчленителя из России пострадал еще один человек: новый поворот жуткой истории

Мать убитой в Санкт-Петербурге (РФ) аспирантки Анастасии Ещенко, которую расчленил ее преподаватель истории Олег Соколов, после похорон дочери на Кубани попала в больницу.
Об этом "РИА Новости" сообщил представитель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко. Похороны состоялись в субботу, 16 ноября.
"Думали сначала, ну, обморок... Но насчет реанимации разговора не было. В больнице она. Ее скорая забрала с кладбища... Спит, успокоили", – сказал Тарасенко.
Анастасия Ещенко и Олег Соколов
Мать жертвы
КП
Напомним, девушку похоронили в закрытом гробу. На прощание пришли несколько сотен человек: знакомые семьи, соседи, представители местной власти. Они принесли много цветов. Фото и видео с похорон можно посмотреть по ссылке.
Похороны убитой
Кубанские новости
Похороны убитой
Интерфакс
Похороны убитой
Живая Кубань
Как сообщал OBOZREVATEL:
Преподавателя истории Олега Соколова задержали после того, как он попытался утопить в реке рюкзак с отрубленными женскими руками.
На допросе Соколов рассказал, что девушку убил из мелкокалиберного обреза и спрятал тело в своем доме.
Соколов сперва утверждал, что выстрелил из винтовки во время ссоры из-за ревности студентки к детям любимого от предыдущих браков. Однако выяснилось, что смерть наступила во сне – в 2:00 ночи.
На следующий день ученый принимал в гостях друзей, но они ничего не заметили. После профессор решил расчленить труп.
Позже в сеть попало видео, на котором видно, как Соколов избавлялся от тела убитой им студентки.
Преподаватель из Питера хотел казнить себя на глазах туристов в Петропавловской крепости. Сделать это он намеревался в костюме Наполеона.
На суде, где избирали меру пресечения, доцент расплакался и бился головой о стену. Профессор попросил его арестовать, чтобы не покончить жизнь самоубийством.
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