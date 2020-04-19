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19 апреля • обновлено в 20:00
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"Окатили из помойного ведра": Путин разозлил россиян поздравлением с Пасхой

4.8т
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Президент России Владимир Путин разозлил россиян видеопоздравлением с Пасхой, которое записал в своем доме.

Интернет-пользователи оставили разъяренные комментарии под соответствующими видео, которое разместил на своей странице в Twitter журналист Дмитрий Смирнов (чтобы увидеть ролики, доскролльте до конца страницы).

"В этом году праздник проходит в условиях ограничений. Они необходимы для борьбы с коронавирусом. Вместе мы решаем возникающие проблемы. Мы понимаем, что происходит, видим риски, знаем, что нужно делать при любом развитии ситуации, и делаем то, что необходимо", – заявил в видео Путин и отметил, что Россия работает на опережение.

Путин разозлил россиян поздравлением с Пасхой

Путин разозлил россиян поздравлением с Пасхой

Скриншот

Также глава РФ добавил:

"У нас в народе говорят: на Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения Христова все-таки так и хочется сказать: все будет хорошо с Божьей помощью. С праздником вас. Будьте счастливы и здоровы".

В ответ на данное поздравление посыпались гневные комментарии: "Зачем такую мерзость, в такой праздник показываешь?", "Из дома или из бункера?", "Окатили из помойного ведра", "Даже комментировать не хочу", "Режим ЧС в Италии, Испании, Чехии, Венгрии, Швейцарии, Литве, Латвии, Эстонии, Сербии, Армении. В Грузии даже комендантский час. В Германии думают о продлении режима ЧС. Общенациональный режим ЧС действует в США и Мексике. Христос воскрес, россияне, не плошайте. Ваш сказочный", "Уверенности в голосе не чувствуется, чето".

Путин разозлил россиян поздравлением с Пасхой

twitter.com/ChiefLiberal

Путин разозлил россиян поздравлением с Пасхой

twitter.com/dimsmirnov175

Путин разозлил россиян поздравлением с Пасхой

twitter.com/dimsmirnov175

Путин разозлил россиян поздравлением с Пасхой

twitter.com/dimsmirnov175

Путин разозлил россиян поздравлением с Пасхой

twitter.com/dimsmirnov175

Путин разозлил россиян поздравлением с Пасхой

twitter.com/dimsmirnov175

Путин разозлил россиян поздравлением с Пасхой

twitter.com/dimsmirnov175

Путин разозлил россиян поздравлением с Пасхой

twitter.com/dimsmirnov175

Путин разозлил россиян поздравлением с Пасхой

twitter.com/dimsmirnov175

Путин разозлил россиян поздравлением с Пасхой

twitter.com/dimsmirnov175

Путин разозлил россиян поздравлением с Пасхой

twitter.com/dimsmirnov175

Путин разозлил россиян поздравлением с Пасхой

twitter.com/dimsmirnov175

Путин разозлил россиян поздравлением с Пасхой

twitter.com/dimsmirnov175

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось фото Пасхального стола Путина. На нем были чайник с заваренным чаем, кулич и паска с крашенными яйцами.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Коронавирус Пасха
Персона
Владимир Путин
Место
Россия Москва
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
ну,поздравил,ну? и. обоз,так о чем написать хотели?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Праздничное ТВ-снисхождение ссаря к смердам и холопам.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
обоз ты смешон)
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