''Ограбление века!'' Выяснилась цена украденной из Третьяковки картины

Похищение картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи (Москва, Россия) можно назвать ограблением века.

Об этом заявил Life.ru искусствовед, академик Российской академии художеств Сергей Заграевский, назвав полотно шедевром.

"Если говорить о ее цене, то можно сказать только одно: она бесценна. То есть, если предположить, если бы такая вещь продавалась на аукционе, она стоила бы десятки, может, миллионы долларов", — сказал он.

Telegram-канал "Музейный сноб"

Telegram-канал "Музейный сноб"

По мнению Заграевского, преступники явно целились именно на эту картину, потому что она выполнена на картоне, а его легко достать из рамы. В случае с холстом это была бы "целая процедура".

"То, что произошло, можно смело назвать ограблением века. Это именно ограбление, поскольку это открытое похищение. Такого в XXI веке, пожалуй, еще у нас не было", — заявил искусствовед.

Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым"

Архип Куинджи — признанный мастер пейзажной живописи, русский художник-передвижник XIX века, имевший греческие корни. Его творчество еще при жизни было связано с Третьяковской галереей: именно здесь проходили моно-выставки ("выставка одной картины") многих его полотен. Скончался в 1910 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Амстердаме (Нидерланды) был задержан один из трех подозреваемых в похищении ценной картины Ренуара из здания аукционного дома Dorotheum в столице Австрии Вене.

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