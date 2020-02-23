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23 февраля • обновлено в 09:29
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Злой одессит
Злой одессит
Украинский блогер Все статьи автора

Очередное фиаско: власть ускользает из рук Кирилла

Итак, собрание глав церквей в Аммане, инициированное РПЦ как демонстрационный вызов Вселенскому патриарху Варфоломею и “коронация” Кирилла, которое не единожды откладывалось и переносилось, можно считать абсолютно и полностью настоятельным. Не несостоявшимся, а именно – несостоятельным, никчемных, бессмысленным и т.д.

И всё потому, что практически все те участники, которые в духовном мире имеют серьезный вес, и на поддержку которых в войне против Вселенского патриарха рассчитывала РПЦ и лично Кирилл, отказались от участия в этой авантюре.

Одним из последних отказавшихся от “сектантского слета” в Аммане стал патриарх Болгарии, официально отказавшийся от приглашения РПЦ и более того – он даже не отправит в Иорданию своих представителей.

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Таким образом, мероприятие, намеченное на 26 февраля, уже можно считать первым масштабным провалом РПЦ и аффилирующей ей ФСБ, в этом году. Причем вся та подготовка, которую со второй половины 2019 года проводил Данилов монастырь, рассылая по всем православных церквям своих переговорщиков, пытавшихся уговорить, подкупить и даже шантажировать патриархов, оказалась напрасной тратой сил и средств.

Ещё бы, вместо 15 глав православных церквей или хотя бы половины от них, в Аммане будет приуставать лишь представитель РПЦ – главный заговорщик, вечная спутница РПЦ – Сербская церковь, и проявившая абсолютную бесхребетность Иерусалимская. Откровенно говоря – не густо, но и показательно. Показательно не только с позиций того, кто в стаде паршивая овца, но и с того, насколько пошатнулся авторитет РПЦ, раз склонить на свою сторону ей удалось, откровенно говоря, тех, кто особо из-под рясы Кирилла никогда не вылезал.

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Причём этот пошатнувшийся авторитет, уж никак не увязывающийся с утверждением “Москва – третий Рим” продолжит топить и самого Кирилла. Как известно, позиции российского патриарха в последнее время крайне нестабильные и духовный наставник президента России митрополит Тихон уже дышит в спину неудачника Кирилла.

И очередное фиаско лишь ожесточит патриарха Кирилла в борьбе за трон, ведь он прекрасно понимает, с каждым днём власть ускользает из его рук. И в то время как Вселенский патриархат сохранил свои незыблемые позиции, весьма забавно будет наблюдать за тем, как набирающая обороты с конца 2019 года конфронтация внутри кланов РПЦ, будет достигать своего апогея в этом году.

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Место
Россия
Источник
Источник: ЖЖ Злого одессита
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bregovich mark
bregovich mark
Гарна новина.З сектантами ніхто не хоче мати діло.Плешивий склеє ласти і вся ця гопота рухне як підкошена!А скільки грошей знов на вітер????Більша половина рюзьге правосравія до сих пір орлом в вбиральню ходе!Бути біді,ой бути!!!
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Тарас Бор
Тарас Бор
Не удалось потешить больное самолюбие Гундяшке.А сколько на это было потрачено ресурсов остаётся только догадываться.
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
"где деньги,Зин?" Ну,то есть-а БОГ то где??? Какое православие,какая религия? Правы были коммунисты-это опиум для народа. И правильно когда ссылали и расстреливали зажравшихся попов. Церкви рушили зря,согласен. А попов не жалко. Там нет бога. Там жажда наживы. Деньги. Если завтра придет христос-его разопнут, выгонят.
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Sergeychik Sergey
Sergeychik Sergey
Коротков Сергей, Пытался что-то добавить к сказанному Вами. Не получается.......
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Соломонович Самсон
Соломонович Самсон
Коротков Сергей, +100000%.
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