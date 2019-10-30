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30 октября • обновлено в 13:07
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Очередная многоходовочка в России

3.5т

Российская власть продолжает следовать своему жизненному девизу: "если не можешь выиграть — просто поменяй правила".

Так и не сумев сократить число бедных (если быть точнее, то их число, напротив, в несколько раз возросло), Кремль, недолго думая взял и отдал приказ Министерству экономики РФ: "изменить систему учёта бедного населения".

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы предсказать, как дальше будут развиваться события: Росстат разработает и внедрит новую систему, которая на выходе покажет безудержный рост благосостояния граждан.

Новости
Учись убивать, сынок!

То же самое совсем недавно проделали социологи, изменив методики подсчета рейтинга "Сказочного" Путина, в результате чего тот моментально совершил рывок со дна на совершенно невероятную высоту.

А "сокращение" числа бедных — это не только очередной победный рапорт, которым можно козырнуть на "прямой линии Царя с холопами", но и сокращение социальных расходов. "Зачем государству помогать крестьянам, если они не бедные, а даже вполне себе зажиточные?"

Пока глупые элиты в других странах что-то делают, пытаются как-то улучшить жизнь своих граждан — российский "многоходовочник" просто меняет системы подсчётов, в результате чего, словно по велению волшебной палочки, все показатели улучшаются сами собой. Учились бы, пока НацДед жив!

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Россия
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Источник: Telegram Запретное мнение
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Да этим ихтамнетам всё по барабану. Цифирьки справные должны быть для закордона. А внутри - была бы водяра.
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Наколінахстоячі,немиті холопи усе схавають. І будуть кричати про пАкращення.гагага....
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Davyda Bohdan, а ты впереди них со спущенными шароварами гагага....
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