Обугленное тело нашли в печи: в России дедушка с бабушкой заживо сожгли годовалого внука

В Хакасии родные дедушка и бабушка убили 11-месячного внука. Обугленное тело ребенка было найдено в печи.
Как сообщает управление следственного комитета по Хакасии, жуткое преступление произошло в деревне Харой Таштыпского района республики. По данным следствия, пьяные бабушка и дедушка убили маленького внука, когда его мать уехала в соседнее село.
Подозреваемые, 42 и 47 лет, задержаны. Возбуждено дело по статье "Убийство малолетнего".
В печи сожгли ребенка
СК по Хакасии
Справка: Хакасия — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Сибирский федеральный округ, часть Восточно-Сибирского экономического района.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве 28 января умер 15-летний школьник. Подросток получил ожоги 98% тела после того, как его "в шутку" облили керосином и подожгли товарищи.
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