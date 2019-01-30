|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Обугленное тело нашли в печи: в России дедушка с бабушкой заживо сожгли годовалого внука

3.1тЧитать материал на украинском

В Хакасии родные дедушка и бабушка убили 11-месячного внука. Обугленное тело ребенка было найдено в печи.

Как сообщает управление следственного комитета по Хакасии, жуткое преступление произошло в деревне Харой Таштыпского района республики. По данным следствия, пьяные бабушка и дедушка убили маленького внука, когда его мать уехала в соседнее село.

Подозреваемые, 42 и 47 лет, задержаны. Возбуждено дело по статье "Убийство малолетнего".

В печи сожгли ребенка

В печи сожгли ребенка

СК по Хакасии

Новости
Сгорел 2-летний ребенок: появились детали жуткой трагедии на Тернопольщине. Фото

Справка: Хакасия — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Сибирский федеральный округ, часть Восточно-Сибирского экономического района.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве 28 января умер 15-летний школьник. Подросток получил ожоги 98% тела после того, как его "в шутку" облили керосином и подожгли товарищи.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
детииздевались над детьми
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
13
1
Смешно
0
Интересно
8
Печально
13
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Для Педерашки это норма: кацапы вместо еды жрут гавно и валежник, а внуками печи топят! Пора этот опыт распространять на весь русский мир, особенно много желающих найдется в Крыму и на Даунбассе.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Какцапы,так у вас на рассеи газ есть,на хрена вам печи,вы ж не украинцы,которые "замерзают" 5год без какцапского газа.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Мартененко Сергей, так кацапам печи нужны для потехи - это же так забавно внучком печь растопить во славу руССкую да величия Пидороссии..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
минин евген
минин евген
Мартененко Сергей, у кацапов-то и электричество не во все сёла проведено еще, а ты говоришь газ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ильенко Александр
Ильенко Александр
Умом ордынцев не понять !
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги