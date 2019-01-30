Обугленное тело нашли в печи: в России дедушка с бабушкой заживо сожгли годовалого внука

В Хакасии родные дедушка и бабушка убили 11-месячного внука. Обугленное тело ребенка было найдено в печи.

Как сообщает управление следственного комитета по Хакасии, жуткое преступление произошло в деревне Харой Таштыпского района республики. По данным следствия, пьяные бабушка и дедушка убили маленького внука, когда его мать уехала в соседнее село.

Подозреваемые, 42 и 47 лет, задержаны. Возбуждено дело по статье "Убийство малолетнего".

В печи сожгли ребенка СК по Хакасии

Справка: Хакасия — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Сибирский федеральный округ, часть Восточно-Сибирского экономического района.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве 28 января умер 15-летний школьник. Подросток получил ожоги 98% тела после того, как его "в шутку" облили керосином и подожгли товарищи.

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