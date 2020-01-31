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31 января • обновлено в 16:38
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Обрушение ССК в Петербурге: момент катастрофы попал на видео

2.1т
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Опубликовано видео с камер наблюдения, где запечатлен момент обрушения крыши спортивно-концертного комплекса "Петербургский" в Санкт-Петербурге (Россия).

Запись с дрона выложили на Telegram-канале Life Shot. Видно, что фрагменты стены падали частями. При этом всего пара прохожих обернулась на разрушающееся здание, а после просто ушли.

Также было опубликовано видео последствия обрушения СКК, сделанное с дрона. На кадрах видно, как спасатели ищут среди завалов пропавшего рабочего – 30-летнего Матвея Кучерова.

Обрушение СКК в Петербурге

Обрушение СКК в Петербурге

Фонтанка

Отмечается, что сотрудники российского МЧС уже нашли перчатку и каска пропавшего рабочего.

Как сообщал OBOZREVATEL, обрушение СКК "Петербургский" произошло в результате демонтажа здания. Под завалами ищут пропавшего рабочего.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Россия Санкт-Петербург
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