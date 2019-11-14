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14 ноября • обновлено в 14:12
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"Обидно, почему я?" Благовещенский стрелок оставил послание перед бойней

6.1т
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19-летний российский студент Даниил Засорин, который расстрелял товарищей в колледже в Благовещенске, перед преступлением записал аудиобращение.

Его публикует Telegram-канал Baza, отмечая при этом, что подтверждений тому, что голос на записи действительно принадлежит стрелку, нет. (Чтобы послушать послание, доскролльте до конца страницы).

Он долго говорит о том, что массовые расстрелы в школах остаются серьезной проблемой, над которой никто не работает. При этом парень упоминает трагедию в Колумбайне (США, 1999 год, двое школьников убили 13 человек).

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Даниил Засорин

Даниил Засорин

"Позвонил бы я сейчас Даньке и сказал, что завтра это произойдет. И что бы он сделал? Позвонил бы в полицию? Зная нашу полицию, они бы просто сказали — хорошо, и положили бы трубку. Позвонил бы родителям? Я бы им ****** (наврал), что Данька бесится, потому что мы с ним перестали общаться, он же там спивается", — говорит молодой человек.

Парень заявляет, что "никто бы не смог это остановить из тех, кого будут обвинять по телеку, когда это произойдет". "Поэтому думайте в эту сторону. Еще, конечно, обидно, почему именно я, почему именно здесь, почему именно сейчас", — отмечает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Благовещенске в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства студент устроил стрельбу, в результате которой пятеро учеников получили серьезные ранения. Один из них умер в больнице.

Причиной могла стать месть из-за девушки. СМИ пишут, что ее якобы изнасиловали в одном из помещений колледжа.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Стрельба в Благовещенске
Место
Россия Благовещенск
Тег
Новости России
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Ришар Пьер
Ришар Пьер
Руцькие тролли, ау! Почему не дымят ваши пердаки от возмущения?
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