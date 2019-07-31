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"Ну все, сгорит дотла!" Путин разозлил россиян новым обещанием

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Президент России Владимир Путин решил отправить военнослужащих для помощи в тушении масштабных пожаров в Сибири, чем вызвал волну негодования в сети.

О распоряжении главы РФ сообщил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Военнослужащие подключатся к тушению пожаров в Сибири. Глава государства распорядился также до особого распоряжения сохранить группировку Вооруженных Сил в Иркутской области", – написал он.

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Путин придумал, как потушить пожары в Сибири

Путин придумал, как потушить пожары в Сибири

Пользователи не оценили идею Путина. "А вдруг несанкционированный митинг а военнослужащие на пожаре? Куда бежать?", "Дотла сгорит, значит", "Чо так? Нерентабельно же. Выгоду почуял или жареным запахло?" – написали в комментариях.

"Ну все, сгорит дотла!" Путин разозлил россиян новым обещанием
"Ну все, сгорит дотла!" Путин разозлил россиян новым обещанием
"Ну все, сгорит дотла!" Путин разозлил россиян новым обещанием
"Ну все, сгорит дотла!" Путин разозлил россиян новым обещанием
"Ну все, сгорит дотла!" Путин разозлил россиян новым обещанием

Россияне также сыронизировали, что вместо военных там прекрасно справятся и шаманы. Отметим, ранее ТАСС сообщило, что около 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области соберутся 4 августа на байкальском острове Ольхон, чтобы совершить обряды, которые, по их мнению, помогут пролить дожди на горящую в Сибири тайгу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Стало известно, что в российской Сибири горит почти 3 миллиона гектаров тайги.

  • В связи с природными пожарами в пострадавших регионах ввели режим черезвычайной ситуации.

  • В социальных сетях среди россиян развернулись различные акции, где звезды и простые пользователи призывают чиновников тушить пожары. Известный российский комик Семен Слепаков раскритиковал власти РФ за бездействие во время катастрофических пожаров в Сибири.

  • Разразился критикой и шоумен, муж примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин.

  • К протесту присоединился даже голливудский актер Леонардо ди Каприо.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Россия Новости России
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Макарский Александр
Макарский Александр
Может заробитчан-нерабов копать рвы нанять. Дешевле,чем солдаты обойдутся. Да и компенсацию платить не треба,если немножко сгорит)
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Особенно умиляет фото пожара из Калифорнии! Хахаха!
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Казбеков Зубег, У себя смотри, там с этим разберутся быстро, а тебе дурню, завтра за тушения пожаров налоги увеличат, за твой счет потушат.
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