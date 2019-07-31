"Ну все, сгорит дотла!" Путин разозлил россиян новым обещанием

Президент России Владимир Путин решил отправить военнослужащих для помощи в тушении масштабных пожаров в Сибири, чем вызвал волну негодования в сети.

О распоряжении главы РФ сообщил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Военнослужащие подключатся к тушению пожаров в Сибири. Глава государства распорядился также до особого распоряжения сохранить группировку Вооруженных Сил в Иркутской области", – написал он.

Путин придумал, как потушить пожары в Сибири

Пользователи не оценили идею Путина. "А вдруг несанкционированный митинг – а военнослужащие на пожаре? Куда бежать?", "Дотла сгорит, значит", "Чо так? Нерентабельно же. Выгоду почуял или жареным запахло?" – написали в комментариях.

Россияне также сыронизировали, что вместо военных там прекрасно справятся и шаманы. Отметим, ранее ТАСС сообщило, что около 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области соберутся 4 августа на байкальском острове Ольхон, чтобы совершить обряды, которые, по их мнению, помогут пролить дожди на горящую в Сибири тайгу.

Путин поручил минобороны оказать помощь в тушении пожаров в Сибири: "Военнослужащие подключатся к тушению пожаров в Сибири. Глава государства распорядился также до особого распоряжения сохранить группировку Вооруженных Сил в Иркутской области" pic.twitter.com/5TjoDDBLNt — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 31, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

Стало известно, что в российской Сибири горит почти 3 миллиона гектаров тайги.

В связи с природными пожарами в пострадавших регионах ввели режим черезвычайной ситуации.

В социальных сетях среди россиян развернулись различные акции, где звезды и простые пользователи призывают чиновников тушить пожары. Известный российский комик Семен Слепаков раскритиковал власти РФ за бездействие во время катастрофических пожаров в Сибири.

Разразился критикой и шоумен, муж примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин.

К протесту присоединился даже голливудский актер Леонардо ди Каприо.

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